Уклонение от налогов: Гетманцев озвучил причины низких зарплат и пенсий
- Гетманцев заявил, что почти половина экономики Украины находится в "тени", что лишает государство миллиардов гривен налоговых поступлений.
- Низкие зарплаты учителей и пенсии связаны с уклонением от уплаты налогов, что заставляет педагогов искать дополнительные заработки.
Миллиарды гривен ежегодно уходят в "тень", лишая государство возможности полноценно финансировать социальную сферу. Это отражается на материальном положении учителей и пенсионеров.
Сколько денег в Украине находятся в "тени"?
Низкие зарплаты учителей и скромные пенсии связаны с уклонением от уплаты налогов, пишет 24 Канал со ссылкой комментарий председателя финансового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.
Он отметил, что государство ежегодно теряет миллиарды гривен из-за масштабной теневой экономики и тех, кто способствует ее существованию. По словам чиновника сочетание "тени" и коррупции фактически лишает Украину шансов на развитие.
За счет сочетания "тени" и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону",
- сказал Гетманцев.
По данным председателя финансового комитета Верховной Рады, почти половина экономики находится в "тени" – это около 900 миллиардов гривен, которые могли бы поступить в бюджет в виде налогов.
Гетманцев напомнил, что учителя сегодня остаются одной из социально незащищенных категорий среди работников бюджетной сферы.
Это огромное количество людей, огромное количество семей, которую государство последовательно, стабильно, недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении,
– подчеркнул он.
Сегодня средняя зарплата украинских учителей сейчас составляет около 15 тысяч гривен (350 долларов), что ниже, чем в Молдове и ряде других стран. По словам политика, это заставляет педагогов искать дополнительные заработки вне школы.
Бесспорно, мы человека толкаем на то, что он должен что-то еще зарабатывать, кроме обучения детей, а с другой стороны, мы его унижаем, ставя в социально незащищенные условия. Человек молодой, который учится, сто раз подумает, идти ли работать по профессии,
– добавил Гетманцев.
Он отметил, что инвестиции в педагогов напрямую связаны с будущим страны: если не поддерживать учителей, проигрывает вся Украина.
Какие выплаты получают учителя и пенсионеры в Украине?
Средний размер пенсии в Украине равен 6 410,20 гривны. Однако большинство пенсионеров и дальше получают меньше 5 тысяч гривен, что фактически означает их пребывание за чертой бедности. Прирост пенсионных выплат за первые шесть месяцев 2025 года оказался минимальным – лишь 1,1%.
В то же время Правительство Украины вместе с парламентским Комитетом по вопросам образования прорабатывает модель повышения заработных плат учителям до уровня трех минимальных – 24 тысячи гривен. Для внедрения инициативы по повышению доходов педагогов нужно привлечь от 100 до более 200 миллиардов гривен средств.