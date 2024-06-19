Пенсійна реформа, надбавки та накопичення: чого українцям чекати від пенсій у майбутньому
Мінсоцполітики готує пенсійну реформу, яка повинна забезпечити для всіх пенсіонерів єдиний страховий принцип нарахування пенсії. Це також передбачатиме пряму залежність розміру пенсії від обсягу сплачених внесків. Як працюватиме накопичувальна система й що буде з понаднормовим стажем та індексацією – розповідаємо далі.
Якою буде пенсійна реформа
У розмові з 24 Каналом Дарина Марчак пояснила, що реформа має дати відповідь на більшість проблем, які сьогодні призводять до того, що частина громадян або не хочуть сплачувати внески, або сплачують їх лише з мінімальної заробітної плати.
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У нас є ситуація, коли люди відчувають, що поточна пенсійна система недостатньо справедлива, непрозора і незрозуміла. Згідно дослідження Київської школи економіки, 45% пенсіонерів не знають, як розраховувалась їх пенсія. Тобто пересічний українець не розуміє логіку нарахування пенсії.
Також існують випадки, коли люди отримують у складі пенсії одночасно ще 5 – 7 додаткових виплат, кожна з яких перетинається одна з одною. Наша пенсійна система передбачає ще близько 160 різних типів надбавок і "дотяжок" до пенсії через постанови та зміни до норм законів, що ускладнює роботу системи та ПФУ. У результаті Міністерство має багато запитів від людей, які не розуміють структуру своєї пенсії.
Часто трапляється, що люди, які працювали однакову кількість років з однаковим рівнем заробітку, проте в різні роки вийшли на пенсію, отримують різні пенсії. Так виходить, тому що рік виходу на пенсію і закон, який її регулює, впливає на формулу розрахунку пенсії. Звичайно, що це ображає людей і створює відчуття несправедливості. А коли ти не розумієш, яким чином твій сьогоднішній внесок в пенсійну систему впливає на твій майбутній розмір пенсії — це не стимулює сплачувати внески чи працювати "вбілу",
– сказала вона.
Які проблеми вирішить реформа
Зокрема є три напрямки:
- Міністерство працює над тим, щоб пенсійна система була прозорою. Кожна людина, яка сьогодні сплачує внески, може зайти на сайт ПФУ чи відкрити додаток і побачити розмір своєї майбутньої пенсії. Чим більший внесок ЄСВ, тим більша пенсія.
- Другий напрямок полягає в тому, щоб не було потреби в існуванні 160 "дотяжок" і надбавок. Вони були запроваджені як кризові інструменти в різні роки, коли уряд розумів, що у певної категорії осіб недопустимо низькі пенсії і їх треба підтягнути до мінімального рівня.
Також структура пенсійної виплати має стати зрозумілою. Вона складатиметься з двох елементів:
- соціальної частини пенсії, або державної гарантії, яка дається кожному, хто має мінімальний страховий стаж — це мінімальна гарантія і захист від ризику бідності;
- страхової частини пенсії, яка буде обраховуватись максимально просто — кількість щомісячно сплачених внесків помножена на вартість балу (одиниця стажу і сплачених внесків, що матиме однаковий для всіх еквівалент у гривні та щорічно індексуватиметься залежно від стану економіки).
Ми сподіваємось, що наслідком реформи стане зростання пенсії у значної кількості громадян, які сьогодні мають знецінені пенсії через неефективність законодавства та існуючих формул обрахунку. Ми повернемо втрачену вартість розмірів пенсій і громадяни відчують, що держава про них дбає. Люди з рівними умовами, які в різний час виходитимуть на пенсію, отримуватимуть однаковий розмір пенсії. Таким чином у людей з'явиться відчуття справедливості, і у всіх нас питання пенсії перестане боліти,
– додала Марчак.
Як працюватиме накопичувальна система
В Україні вже діє добровільне накопичувальне пенсійне страхування ("третій рівень" пенсійного забезпечення). Нині близько 900 тисяч осіб є учасниками добровільних накопичувальних схем.Зауважте! За весь час роботи добровільної системи, пенсійні внески склали 3 мільярдів гривень, а зароблений інвестиційний дохід — 4 мільярди гривень. Кількість учасників, що вже з 2003 року отримали пенсійні виплати складає 93,8 тисячі осіб, а загальна виплачена сума — 1,7 мільярда гривень за цей час.
Зважаючи на загальну кількість пенсіонерів (10,5 мільйона) і кількість учасників добровільних накопичувальних схем (близько 900 тисяч) бачимо, що рівень залученості громадян до добровільних пенсійних накопичень вже є суттєвим, але все ще не є достатнім. Тому нам потрібно впроваджувати накопичувальну пенсійну систему як елемент обовʼязкового пенсійного страхування,
– додала Дарина Марчак.
Перш за все потрібно ухвалити законодавство, яке дасть старт для підготовки інфраструктури для впровадження накопичень. Так, щоб, коли економіка буде готова до обовʼязкової накопичувальної системи, Уряд і профільні регулятори встигли зробити всю необхідну "домашню роботу".
Оптимально, щоб солідарна пенсійна система забезпечувала принаймні 40% заміщення зарплати. Накопичувальні пенсії доповнюють солідарні ще на 15 – 20% заміщення зарплати. Це б дало змогу забезпечити загальний розмір пенсії, який отримуватиме людина, на рівні 60% її попереднього заробітку, що відповідатиме середньоєвропейському рівню. Крім того, людина може ще робити додаткові добровільні пенсійні внески, збільшуючи майбутню пенсію,
– пояснила співрозмовниця.
Вона наголосила, що вводити обов'язкові накопичення доцільно лише після завершення воєнного стану та стабілізації економіки.
І сплачувати єдиний внесок в солідарну систему, і здійснювати добровільне накопичення коштів на пенсію, бажано з початку робочої кар'єри. Таким чином ви будете не тільки впливати на підвищення розміру своєї пенсії у майбутньому, а й підтримувати поточних пенсіонерів – бабусь і дідусів, які в період війни живуть на пенсію. Це буде проявом соціальної згуртованості, підтримка один одного в скрутні часи,
– підсумувала свою думку політикиня.
Понаднормовий стаж та індексація
Пенсійна реформа не змінить правил виходу на пенсію за віком, але має на меті запровадити чіткий страховий принцип — пряму залежність розміру пенсії від страхових виплат.
Щодо понаднормового стажу. Для прикладу, якби ви мали до 60 років — 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи),
– сказала вона.
Тобто загальна сума пенсії склала б 7 050 гривень, що становить 61,2% від середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за попередній рік після вирахування податків. Середній чистий коефіцієнт заміщення з усіма складовими пенсії, зокрема і накопичувальної частини, у країнах ЄС при 40 роках стажу складає 66,7%.Зверніть увагу! Дарина Марчак запевнила, що надалі індексація пенсій відбуватиметься у звичайному режимі, адже це базовий інструмент збереження купівельної спроможності для літніх людей та осіб, які отримують тільки такі виплати.