Какой будет пенсионная реформа

В разговоре с 24 Каналом Дарья Марчак объяснила, что реформа должна дать ответ на большинство проблем, которые сегодня приводят к тому, что часть граждан либо не хотят платить взносы, либо платят их только с минимальной заработной платы.

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Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины У нас есть ситуация, когда люди чувствуют, что текущая пенсионная система недостаточно справедливая, непрозрачная и непонятная. Согласно исследованию Киевской школы экономики, 45% пенсионеров не знают, как рассчитывалась их пенсия. То есть рядовой украинец не понимает логику начисления пенсии.

Также существуют случаи, когда люди получают в составе пенсии одновременно еще 5 – 7 дополнительных выплат, каждая из которых пересекается друг с другом. Наша пенсионная система предусматривает еще около 160 различных типов надбавок и "дотяжек" к пенсии через постановления и изменения в нормы законов, что усложняет работу системы и ПФУ. В результате Министерство имеет много запросов от людей, которые не понимают структуру своей пенсии.

Часто случается, что люди, которые работали одинаковое количество лет с одинаковым уровнем заработка, однако в разные годы вышли на пенсию, получают разные пенсии. Так получается, потому что год выхода на пенсию и закон, который ее регулирует, влияет на формулу расчета пенсии. Конечно, что это обижает людей и создает ощущение несправедливости. А когда ты не понимаешь, каким образом твой сегодняшний вклад в пенсионную систему влияет на твой будущий размер пенсии – это не стимулирует платить взносы или работать "вбелую",

– сказала она.

Какие проблемы решит реформа

В частности есть три направления:

Министерство работает над тем, чтобы пенсионная система была прозрачной. Каждый человек, который сегодня платит взносы, может зайти на сайт ПФУ или открыть приложение и увидеть размер своей будущей пенсии. Чем больше взнос ЕСВ, тем больше пенсия.

Каждый человек, который сегодня платит взносы, может зайти на сайт ПФУ или открыть приложение и увидеть размер своей будущей пенсии. Чем больше взнос ЕСВ, тем больше пенсия. Второе направление заключается в том, чтобы не было необходимости в существовании 160 "дотяжек" и надбавок. Они были введены как кризисные инструменты в разные годы, когда правительство понимало, что у определенной категории лиц недопустимо низкие пенсии и их надо подтянуть до минимального уровня.

Также структура пенсионной выплаты должна стать понятной. Она будет состоять из двух элементов:

социальной части пенсии, или государственной гарантии, которая дается каждому, кто имеет минимальный страховой стаж – это минимальная гарантия и защита от риска бедности; страховой части пенсии, которая будет рассчитываться максимально просто – количество ежемесячно уплаченных взносов умноженное на стоимость балла (единица стажа и уплаченных взносов, что будет иметь одинаковый для всех эквивалент в гривне и ежегодно индексироваться в зависимости от состояния экономики).

Мы надеемся, что следствием реформы станет рост пенсии у значительного количества граждан, которые сегодня имеют обесцененные пенсии из-за неэффективности законодательства и существующих формул расчета. Мы вернем утраченную стоимость размеров пенсий и граждане почувствуют, что государство о них заботится. Люди с равными условиями, которые в разное время будут выходить на пенсию, будут получать одинаковый размер пенсии. Таким образом у людей появится ощущение справедливости, и у всех нас вопрос пенсии перестанет болеть,

– добавила Марчак.

Как будет работать накопительная система

В Украине уже действует добровольное накопительное пенсионное страхование ("третий уровень" пенсионного обеспечения). Сейчас около 900 тысяч человек являются участниками добровольных накопительных схем.

Обратите внимание! За все время работы добровольной системы, пенсионные взносы составили 3 миллиардов гривен, а заработанный инвестиционный доход – 4 миллиарда гривен. Количество участников, что уже с 2003 года получили пенсионные выплаты составляет 93,8 тысячи человек, а общая выплаченная сумма – 1,7 миллиарда гривен за это время.

Учитывая общее количество пенсионеров (10,5 миллиона) и количество участников добровольных накопительных схем (около 900 тысяч) видим, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже является существенным, но все еще не является достаточным. Поэтому нам нужно внедрять накопительную пенсионную систему как элемент обязательного пенсионного страхования,

– добавила Дарья Марчак.

Прежде всего нужно принять законодательство, которое даст старт для подготовки инфраструктуры для внедрения накоплений. Так, чтобы, когда экономика будет готова к обязательной накопительной системе, Правительство и профильные регуляторы успели сделать всю необходимую "домашнюю работу".

Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15 – 20% замещения зарплаты. Это бы позволило обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% его предыдущего заработка, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню. Кроме того, человек может еще делать дополнительные добровольные пенсионные взносы, увеличивая будущую пенсию,

– объяснила собеседница.

Она отметила, что вводить обязательные накопления целесообразно только после завершения военного положения и стабилизации экономики.

И платить единый взнос в солидарную систему, и осуществлять добровольное накопление средств на пенсию, желательно с начала рабочей карьеры. Таким образом вы будете не только влиять на повышение размера своей пенсии в будущем, но и поддерживать текущих пенсионеров – бабушек и дедушек, которые в период войны живут на пенсию. Это будет проявлением социальной сплоченности, поддержка друг друга в трудные времена,

– подытожила свое мнение политик.

Сверхурочный стаж и индексация

Пенсионная реформа не изменит правил выхода на пенсию по возрасту, но имеет целью ввести четкий страховой принцип – прямую зависимость размера пенсии от страховых выплат.

Относительно сверхурочного стажа. Для примера, если бы вы имели до 60 лет – 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки – этот принцип расчета сохранится после реформы),

– сказала она.

То есть общая сумма пенсии составила бы 7 050 гривен, что составляет 61,2% от средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов. Средний чистый коэффициент замещения со всеми составляющими пенсии, в том числе и накопительной части, в странах ЕС при 40 годах стажа составляет 66,7%.

Обратите внимание! Дарья Марчак заверила, что в дальнейшем индексация пенсий будет происходить в обычном режиме, ведь это базовый инструмент сохранения покупательной способности для пожилых людей и лиц, которые получают только такие выплаты.