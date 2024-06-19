Какой будет пенсионная реформа
В разговоре с 24 Каналом Дарья Марчак объяснила, что реформа должна дать ответ на большинство проблем, которые сегодня приводят к тому, что часть граждан либо не хотят платить взносы, либо платят их только с минимальной заработной платы.
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У нас есть ситуация, когда люди чувствуют, что текущая пенсионная система недостаточно справедливая, непрозрачная и непонятная. Согласно исследованию Киевской школы экономики, 45% пенсионеров не знают, как рассчитывалась их пенсия. То есть рядовой украинец не понимает логику начисления пенсии.
Также существуют случаи, когда люди получают в составе пенсии одновременно еще 5 – 7 дополнительных выплат, каждая из которых пересекается друг с другом. Наша пенсионная система предусматривает еще около 160 различных типов надбавок и "дотяжек" к пенсии через постановления и изменения в нормы законов, что усложняет работу системы и ПФУ. В результате Министерство имеет много запросов от людей, которые не понимают структуру своей пенсии.
Часто случается, что люди, которые работали одинаковое количество лет с одинаковым уровнем заработка, однако в разные годы вышли на пенсию, получают разные пенсии. Так получается, потому что год выхода на пенсию и закон, который ее регулирует, влияет на формулу расчета пенсии. Конечно, что это обижает людей и создает ощущение несправедливости. А когда ты не понимаешь, каким образом твой сегодняшний вклад в пенсионную систему влияет на твой будущий размер пенсии – это не стимулирует платить взносы или работать "вбелую",
– сказала она.
Какие проблемы решит реформа
В частности есть три направления:
- Министерство работает над тем, чтобы пенсионная система была прозрачной. Каждый человек, который сегодня платит взносы, может зайти на сайт ПФУ или открыть приложение и увидеть размер своей будущей пенсии. Чем больше взнос ЕСВ, тем больше пенсия.
- Второе направление заключается в том, чтобы не было необходимости в существовании 160 "дотяжек" и надбавок. Они были введены как кризисные инструменты в разные годы, когда правительство понимало, что у определенной категории лиц недопустимо низкие пенсии и их надо подтянуть до минимального уровня.
Также структура пенсионной выплаты должна стать понятной. Она будет состоять из двух элементов:
- социальной части пенсии, или государственной гарантии, которая дается каждому, кто имеет минимальный страховой стаж – это минимальная гарантия и защита от риска бедности;
- страховой части пенсии, которая будет рассчитываться максимально просто – количество ежемесячно уплаченных взносов умноженное на стоимость балла (единица стажа и уплаченных взносов, что будет иметь одинаковый для всех эквивалент в гривне и ежегодно индексироваться в зависимости от состояния экономики).
Мы надеемся, что следствием реформы станет рост пенсии у значительного количества граждан, которые сегодня имеют обесцененные пенсии из-за неэффективности законодательства и существующих формул расчета. Мы вернем утраченную стоимость размеров пенсий и граждане почувствуют, что государство о них заботится. Люди с равными условиями, которые в разное время будут выходить на пенсию, будут получать одинаковый размер пенсии. Таким образом у людей появится ощущение справедливости, и у всех нас вопрос пенсии перестанет болеть,
– добавила Марчак.
Как будет работать накопительная система
В Украине уже действует добровольное накопительное пенсионное страхование ("третий уровень" пенсионного обеспечения). Сейчас около 900 тысяч человек являются участниками добровольных накопительных схем.
Учитывая общее количество пенсионеров (10,5 миллиона) и количество участников добровольных накопительных схем (около 900 тысяч) видим, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже является существенным, но все еще не является достаточным. Поэтому нам нужно внедрять накопительную пенсионную систему как элемент обязательного пенсионного страхования,
– добавила Дарья Марчак.
Прежде всего нужно принять законодательство, которое даст старт для подготовки инфраструктуры для внедрения накоплений. Так, чтобы, когда экономика будет готова к обязательной накопительной системе, Правительство и профильные регуляторы успели сделать всю необходимую "домашнюю работу".
Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15 – 20% замещения зарплаты. Это бы позволило обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% его предыдущего заработка, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню. Кроме того, человек может еще делать дополнительные добровольные пенсионные взносы, увеличивая будущую пенсию,
– объяснила собеседница.
Она отметила, что вводить обязательные накопления целесообразно только после завершения военного положения и стабилизации экономики.
И платить единый взнос в солидарную систему, и осуществлять добровольное накопление средств на пенсию, желательно с начала рабочей карьеры. Таким образом вы будете не только влиять на повышение размера своей пенсии в будущем, но и поддерживать текущих пенсионеров – бабушек и дедушек, которые в период войны живут на пенсию. Это будет проявлением социальной сплоченности, поддержка друг друга в трудные времена,
– подытожила свое мнение политик.
Сверхурочный стаж и индексация
Пенсионная реформа не изменит правил выхода на пенсию по возрасту, но имеет целью ввести четкий страховой принцип – прямую зависимость размера пенсии от страховых выплат.
Относительно сверхурочного стажа. Для примера, если бы вы имели до 60 лет – 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки – этот принцип расчета сохранится после реформы),
– сказала она.
То есть общая сумма пенсии составила бы 7 050 гривен, что составляет 61,2% от средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов. Средний чистый коэффициент замещения со всеми составляющими пенсии, в том числе и накопительной части, в странах ЕС при 40 годах стажа составляет 66,7%.