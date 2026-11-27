Українська влада знову стикається з серйозними перешкодами на шляху до оновлення соціальних стандартів. Причиною цього є фінансові реалії.

Чому масштабне підвищення пенсій опинилося на паузі

Кабінет Міністрів України змушений шукати компроміси у питанні пенсійної реформи через колосальний дефіцит коштів, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За базовим сценарієм, який зараз розглядає влада, для оновлення системи потрібно близько 170 мільярдів гривень додаткових виплат щороку.

Майже до 200 мільярдів. На даний момент це – непідйомна цифра,

– заявив Корецький під час години запитань до уряду.

За його словами, влада чудово усвідомлює необхідність підвищувати пенсії, проте зараз змушена шукати покрокове рішення, яке не зруйнує державний бюджет.

Ще у вересні 2023 року тодішній очільник уряду Денис Шмигаль анонсував пенсійну реформу на 2024 рік. Згодом терміни неодноразово зміщувалися.

У 2025 та 2026 роках міністр соціальної політики Улютін зазначав, що фінансовий ринок поки не готовий до обов'язкових накопичень. Попри це, наприкінці вересня 2026 року Мінсоцполітики фіналізувало відповідний законопроєкт, а урядова програма досі передбачає старт добровільної накопичувальної системи у 2027 році.

Нагадаємо, що мінімальну пенсію в Україні можуть встановити на рівні 6 тисяч гривень. Однак це ще не є гарантованою виплатою.