Збільшать виплати чи ні: що буде з пенсіями до кінця 2023 року

До кінця 2023 року ніяких підвищень пенсії від держави чекати не варто. Проте дехто все ж отримає надбавки до виплат.

Чи збільшать пенсію до кінця 2023 року

До кінця 2023 року підвищення пенсій не заплановано. Проте свої щомісячні надбавки отримають особи, яким доплачують за набутий вік.

Читайте також Пенсія точно виросте: як зміниться розмір виплати у 2024 році

Як виглядають надбавки за віком:

віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Хто ще отримає надбавки до пенсії

Нині мінімальна пенсія в Україні – 2 093 гривні.

Пенсіонери зі статусом ВПО, яким раніше не доплатили пенсії, мали отримати у вересні та жовтні по 2 093 гривні додаткової компенсації.

Також на доплати можуть розраховувати деякі особи, що живуть на прифронтових територіях та подалися на допомогу від ООН. Треба відповідати таким критеріям:

ВПО, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій;

у яких розмір пенсійної виплати менше 3 000 гривень на місяць;

які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Заявку на виплати можна надіслати через платформу " єДопомога ".

Розмір допомоги індивідуальний і становить різницю, якої не вистачає особі для доходу в розмірі 3 тисяч гривень.

Що буде у 2024 році

Найближче підвищення пенсійних виплат варто чекати 1 січня 2024 року. Саме тоді зросте прожитковий мінімум, а разом з ним такі виплати:

мінімальна пенсія – 2 361 гривня;

максимальна пенсія – 23 610 гривень;

виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік.

Також 1 березня 2024 року пройде індексація пенсій, проте наскільки зростуть виплати українців поки не відомо.

За словами Дениса Шмигаля, середня пенсія зросте до 6 тисяч гривень, тобто на 20% від теперішнього показника – 5 311 гривень.