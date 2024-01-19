Чи скасують виплату пенсій за лютий: усе залежить від міжнародної допомоги
Нині економіка України суттєво залежить від макрофінансової допомоги західних партнерів. Раніше влада попереджала, що якщо гроші не надійдуть вчасно, виплати за лютий доведеться відкласти.
Чи отримають українці пенсії у лютому
Ще у грудні 2023 року міністерка економіки Юрія Свириденко розповіла, що якщо міжнародна допомога не надійде вчасно Україні, ймовірно, доведеться відкласти лютневу виплату пенсій та зарплат держслужбовців.
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Натомість міністерка соціальної політики Оксана Жолнович висловила трохи іншу думку й сказала, що за таких обставин пенсії будуть, а от їх індексацію у березні можуть відмінити.
Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, оскільки більша частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заспокоїв українців і запевнив, що виплата пенсій та індексація відбудуться вчасно і нічого скасовувати не будуть. Нині ми маємо домовленості з 11 країнами щодо багаторічних програм фінансування, тому проблем виникнути не має.
Наразі вже маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій.
Скільки ПФУ виділив грошей у січні
За січень 2024 року ПФУ встиг виділити 44,54 мільярда гривень на соціальні виплати. Кошти розподілили так:
- пенсія – 38 мільярдів гривень;
- субсидії та пільги – 4 681,4 мільйона гривень;
- страхові виплати – 1 864 мільйонів гривень;
- лікарняні – 781,2 мільйона гривень.