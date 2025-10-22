Пенсію припинили нараховувати на картку: як повернути кошти у 2025 році
- Виплата пенсії може припинятись, якщо суми одержуються за довіреністю понад рік або не знімалися з рахунку понад рік.
- Для поновлення пенсії необхідно пройти ідентифікацію особи в Пенсійному фонді України фізично або через відеоконференцію.
Іноді бувають випадки, коли літнім людям припиняють нараховувати кошти. Мова йде про пенсійні виплати.
Що робити, якщо пенсія не приходить на банківську картку?
Чому так стається та що робити у 2025 році, розповідає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
У цьому випадку, перш за все, необхідно з’ясувати в органах Пенсійного фонду України: чи проводилось нарахування пенсії у виплатному періоді?
Для цього потрібно:
- звернутись до будь-якого сервісного центру особисто;
- або через вебпортал електронних послуг;
- чи зателефонувати на "гарячу лінію" Головного управління Пенсійного фонду.
Відповідно до статті 49 Закону України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за рішенням органів Пенсійного фонду України виплата пенсії може припинятись:
- у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
- у разі смерті пенсіонера.
Якщо з’ясовано, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки,
Разом з цим, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України та виплата припиняється.
Важливо! Для поновлення отримання пенсії одержувачу необхідно пройти процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України – фізично або за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку.
Які ще виплати можуть втратити українці?
Громадяни України, які отримували соцдопомогу з лютого 2022 по червень 2025 року, ризикують втратити виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Аби цього не сталося, вони мають пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Вона є обов'язковою.
Важливо! Українці, які повинні це зробити, вже отримали повідомлення в особистих кабінетах на порталі Пенсійного фонду.
Кому з пенсіонерів доведеться повертати виплати?
Пенсіонерам доведеться повернути надмірно виплачені гроші, якщо вони отримали зайві виплати через зміни обставин. Наприклад, якщо літня людина переїхала чи відкрила власний бізнес.
Українці можуть зробити це добровільно, звернувшись до ПФУ. За інших обставин, відбудеться примусове вилучення коштів за рішенням суду.