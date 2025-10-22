Пенсию прекратили начислять на карту: как вернуть средства в 2025 году
- Выплата пенсии может прекращаться, если суммы получаются по доверенности более года или не снимались со счета более года.
- Для возобновления выплаты пенсии необходимо пройти идентификацию личности в Пенсионном фонде Украины физически или через видеоконференцию.
Иногда бывают случаи, когда пожилым людям прекращают начислять средства. Речь идет о пенсионных выплатах.
Что делать, если пенсия не приходит на банковскую карточку?
Почему так происходит и что делать в 2025 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В этом случае, прежде всего, необходимо выяснить в органах Пенсионного фонда Украины: проводилось ли начисление пенсии в выплатном периоде?
– отмечает Пенсионный фонд.
Для этого нужно:
- обратиться в любой сервисный центр лично;
- или через веб-портал электронных услуг;
- или позвонить на "горячую линию" Главного управления Пенсионного фонда.
В соответствии со статьей 49 Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по решению органов Пенсионного фонда Украины выплата пенсии может прекращаться:
- в случае назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
- в случае смерти пенсионера.
Если выяснено, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты,
– объяснили в фонде.
Вместе с тем, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается.
Важно! Для возобновления получения пенсии получателю необходимо пройти процедуру идентификации личности через обращение в орган Пенсионного фонда Украины – физически или с помощью назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи.
Какие еще выплаты могут потерять украинцы?
Граждане Украины, которые получали соцпомощь с февраля 2022 по июнь 2025 года, рискуют потерять выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Чтобы этого не произошло, они должны пройти обязательную идентификацию до 1 ноября 2025 года. Она является обязательной.
Важно! Украинцы, которые должны это сделать, уже получили уведомления в личных кабинетах на портале Пенсионного фонда.
Кому из пенсионеров придется возвращать выплаты?
Пенсионерам придется вернуть излишне выплаченные деньги, если они получили лишние выплаты из-за изменения обстоятельств. Например, если пожилой человек переехал или открыл собственный бизнес.
Украинцы могут сделать это добровольно, обратившись в ПФУ. При других обстоятельствах, состоится принудительное изъятие средств по решению суда.