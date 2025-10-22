Пенсию прекратили начислять на карту: как вернуть средства в 2025 году

Иногда бывают случаи, когда пожилым людям прекращают начислять средства. Речь идет о пенсионных выплатах.

Что делать, если пенсия не приходит на банковскую карточку?

Почему так происходит и что делать в 2025 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В этом случае, прежде всего, необходимо выяснить в органах Пенсионного фонда Украины: проводилось ли начисление пенсии в выплатном периоде?

– отмечает Пенсионный фонд.

Для этого нужно:

обратиться в любой сервисный центр лично; или через веб-портал электронных услуг; или позвонить на "горячую линию" Главного управления Пенсионного фонда.

В соответствии со статьей 49 Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по решению органов Пенсионного фонда Украины выплата пенсии может прекращаться:

в случае назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины; в случае смерти пенсионера.

Если выяснено, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты,

– объяснили в фонде.

Вместе с тем, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается.

Важно! Для возобновления получения пенсии получателю необходимо пройти процедуру идентификации личности через обращение в орган Пенсионного фонда Украины – физически или с помощью назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи.

Какие еще выплаты могут потерять украинцы?

Граждане Украины, которые получали соцпомощь с февраля 2022 по июнь 2025 года, рискуют потерять выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Чтобы этого не произошло, они должны пройти обязательную идентификацию до 1 ноября 2025 года. Она является обязательной.

Важно! Украинцы, которые должны это сделать, уже получили уведомления в личных кабинетах на портале Пенсионного фонда.

Кому из пенсионеров придется возвращать выплаты?