Індексація для працюючих пенсіонерів: що робити, якщо виплати не збільшили

У квітні для працюючих пенсіонерів відбулася індексація. Виплати були збільшені для частини осіб, що продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок.

Що робити, якщо індексація не відбулася

Не зросли виплати пенсіонерів, що не підпадали під визначені критерії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Також є відсоток осіб для яких не відбувалася індексація, хоча вони мають на неї право. Тобто, їм відмовили у перерахунку пенсії.

Оскаржити таке рішення можливо. Що робити, якщо відмовили в індексації:

Подайте заяву до ПФУ

У заяві заявник має вимагати:

проведення індексації;

письмової відповіді з обґрунтуванням причин відмови.

Зверніть увагу! Подавати заяву потрібно у письмовому вигляді.

Розгляд заяви має відбутися протягом 30 днів. У цей же час ПФУ зобов'язаний надати відповідь. Якщо цього не відбувається, заявник має право подати до суду "через бездіяльність органу".

Можна спробувати обійтися і без судової тяганини. Для цього потрібно подати скаргу до головного управління ПФУ.

Подайте позов у адміністративний суд

У позовній заяві необхідно вимагати:

визнання дій ПФУ неправомірними;

проведення індексації;

виплати заборгованості.

Після того як суд ухвалить рішення, його потрібно виконати усім сторонам. Якщо "переміг" пенсіонер, ПФУ зобов'яжуть провести індексацію.