Російські активи під арешт: Франція розглядає нові заходи підтримки України

Питання конфіскації російських активів стало набагато актуальнішим через зростаючі заклики в Європі. Франція пропонує невідкладно використовувати заморожені російські активи для підтримки України.

Франція розгляне можливість арешту російських активів

Французькі Національні збори 12 березня обговорять резолюцію про арешт російських активів для передачі Україні, передає 24 Канал із посиланням на Le Figaro. У проєкті резолюції також закликають ЄС, НАТО та союзників посилювати політичну, економічну та військову підтримку України.

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Разом з цим, документ містить питання, які обов'язково будуть обговорюватися, зокрема вступ України до ЄС. А також можливість присутності французьких солдатів на українській території після мирної угоди та заклик до Європейського Союзу припинити імпорт російського газу.

Яку суму заморожених російських активів хоче конфіскувати Україна