Встигнути до 1 грудня: коли потрібно передати показники лічильників

27 листопада 2024, 13:50
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Автор: Валерія Моргун

Киян закликають передати показання лічильників за опалення та гарячу воду протягом найближчих днів. Річ у тім, що з 1 по 5 грудня показання не прийматимуться.

Коли споживачі Київтеплоенерго мають передати показники

Зокрема у мешканців Києва залишається можливість передати показники до 30 листопада включно, передає 24 канал з посиланням на Київтеплоенерго.

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До кінця місяця лишається лише 5 днів. З 1 по 5 грудня показання не прийматимуться. Важливо вчасно передати дані лічильників тепла, бо безпосередньо від цього залежать нарахування за послуги,
— написали у Telegram-каналі компанії.

Зауважте! Показники можна передавати вже зараз, не чекаючи останнього дня місяця.

Як передати показники

Передати показання за опалення та гарячу воду мешканці столиці можуть трьома способами:

Показання також приймає Комунальний концерн "Центр Комунального Сервісу" (ЦКС) телефоном (044) 247-40-40.

Номери телефонів для дзвінку з мобільного:

  • (099)247-40-40;
  • (093)247-40-40;
  • (096)247-40-40.

Безплатна телефонна лінія — 0 800 404 407 (з мобільного).

Додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів:

  1. (044) 354-86-26;
  2. (044) 354-81-12;
  3. (044) 354-81-25;
  4. (044)354-81-28;
  5. (044)354-86-41;
  6. (044)354-81-15;
  7. (044)354-86-21;
  8. (044)354-86-24;
  9. (044)354-86-29;
  10. (044)354-86-06.

Зокрема скорегувати показання, це можна зробити через один з дистанційних сервісів ЦКС.

Зверніть увагу! Власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників. Це потрібно зробити, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.