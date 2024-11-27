Встигнути до 1 грудня: коли потрібно передати показники лічильників
Киян закликають передати показання лічильників за опалення та гарячу воду протягом найближчих днів. Річ у тім, що з 1 по 5 грудня показання не прийматимуться.
Коли споживачі Київтеплоенерго мають передати показники
Зокрема у мешканців Києва залишається можливість передати показники до 30 листопада включно, передає 24 канал з посиланням на Київтеплоенерго.
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До кінця місяця лишається лише 5 днів. З 1 по 5 грудня показання не прийматимуться. Важливо вчасно передати дані лічильників тепла, бо безпосередньо від цього залежать нарахування за послуги,
— написали у Telegram-каналі компанії.
Зауважте! Показники можна передавати вже зараз, не чекаючи останнього дня місяця.
Як передати показники
Передати показання за опалення та гарячу воду мешканці столиці можуть трьома способами:
- через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу;
- за допомогою особистого кабінету на сайті Київтеплоенерго;
- завдяки мобільному додатку "Комуналка".
Показання також приймає Комунальний концерн "Центр Комунального Сервісу" (ЦКС) телефоном (044) 247-40-40.
Номери телефонів для дзвінку з мобільного:
- (099)247-40-40;
- (093)247-40-40;
- (096)247-40-40.
Безплатна телефонна лінія — 0 800 404 407 (з мобільного).
Додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів:
- (044) 354-86-26;
- (044) 354-81-12;
- (044) 354-81-25;
- (044)354-81-28;
- (044)354-86-41;
- (044)354-81-15;
- (044)354-86-21;
- (044)354-86-24;
- (044)354-86-29;
- (044)354-86-06.
Зокрема скорегувати показання, це можна зробити через один з дистанційних сервісів ЦКС.
Зверніть увагу! Власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників. Це потрібно зробити, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.