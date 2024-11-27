Коли споживачі Київтеплоенерго мають передати показники

Зокрема у мешканців Києва залишається можливість передати показники до 30 листопада включно, передає 24 канал з посиланням на Київтеплоенерго.

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До кінця місяця лишається лише 5 днів. З 1 по 5 грудня показання не прийматимуться. Важливо вчасно передати дані лічильників тепла, бо безпосередньо від цього залежать нарахування за послуги,

— написали у Telegram-каналі компанії.

Зауважте! Показники можна передавати вже зараз, не чекаючи останнього дня місяця.

Як передати показники

Передати показання за опалення та гарячу воду мешканці столиці можуть трьома способами:

через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу;

за допомогою особистого кабінету на сайті Київтеплоенерго;

завдяки мобільному додатку "Комуналка".

Показання також приймає Комунальний концерн "Центр Комунального Сервісу" (ЦКС) телефоном (044) 247-40-40.

Номери телефонів для дзвінку з мобільного:

(099)247-40-40;

(093)247-40-40;

(096)247-40-40.

Безплатна телефонна лінія — 0 800 404 407 (з мобільного).

Додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів:

(044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41; (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06.

Зокрема скорегувати показання, це можна зробити через один з дистанційних сервісів ЦКС.

Зверніть увагу! Власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників. Це потрібно зробити, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.