Когда потребители Киевтеплоэнерго должны передать показатели

В частности у жителей Киева остается возможность передать показатели до 30 ноября включительно, передает 24 канал со ссылкой на Киевтеплоэнерго.

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До конца месяца остается всего 5 дней. С 1 по 5 декабря показания не будут приниматься. Важно вовремя передать данные счетчиков тепла, потому что непосредственно от этого зависят начисления за услуги,

- написали в Telegram-канале компании.

Заметьте! Показатели можно передавать уже сейчас, не дожидаясь последнего дня месяца.

Как передать показатели

Передать показания за отопление и горячую воду жители столицы могут тремя способами:

через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса;

с помощью личного кабинета на сайте Киевтеплоэнерго;

благодаря мобильному приложению "Коммуналка".

Показания также принимает Коммунальный концерн "Центр Коммунального Сервиса" (ЦКС) по телефону (044) 247-40-40.

Номера телефонов для звонка с мобильного:

(099)247-40-40;

(093)247-40-40;

(096)247-40-40.

Бесплатная телефонная линия - 0 800 404 407 (с мобильного).

Дополнительные стационарные телефонные номера сервисных центров:

(044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41; (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06.

В частности скорректировать показания, это можно сделать через один из дистанционных сервисов ЦКС.

Обратите внимание! Владельцы бойлеров ежемесячно должны подавать показания счетчиков. Это нужно сделать, даже если они не отличаются от предыдущих.