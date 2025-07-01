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1 липня, 18:11
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У мережі 230 вольт: чи зміниться передача показників лічильників за світло

Ірина Гайдук
Основні тези
  • З 1 липня в Україні напруга в електромережах збільшена з 220 до 230 вольтів для узгодження з європейськими стандартами, але це не вплине на передачу показників лічильників.
  • Показники лічильників можна передати різними способами, включаючи особистий кабінет, чат-бот у месенджер

В Україні з 1 липня зросла напруга в електричних мережах – зі звичних 220 вольтів до 230 вольтів. Це нововведення викликає багато запитань, у тому числі й щодо передачі показників лічильника за електроенергію.

Чи зміниться передача показників лічильників 

Стандартну напругу в електромережах українців підвищили для технічного узгодження українських енергетичних норм із європейськими стандартами, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову НКРЕКП.

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Тепер допустиме відхилення напруги у мережі становить 10% - від 207 до 253 вольтів. Однак нововведення не вплине на споживачів – ні на їхні електроприлади, ні на передачу показників лічильників електроенергії. 

Передати показники, як і раніше, можна одним зі способів:

  • в особистому кабінеті на сайті свого обленерго;
  • скориставшись чат-ботом у месенджері Viber або Telegram;
  • передавши дані за допомогою колцентру обленерго;
  • надіславши електронною поштою (така опція діє не у всіх постачальників електроенергії). 

Важливо! Деякі споживачі мають у своїх оселях розумні лічильники. Вони, як і до підвищення напруги, передаватимуть показники лічильника дистанційно. 

Коли передавати показники лічильників 

Терміни передачі показників лічильника електроенергії із підвищенням напруги 1 липня в електромережах також не змінилися. 

  • Передачі дані за спожите світло у червні необхідно до 3 липня.
  • Якщо обленерго не отримає показники до 3 липня, то обсяги споживання електроенергії у червні порахують по середньодобовому обсягу
  • Показники, передані 4 липня, враховуватися не будуть, і може бути переплата за світло. 

Варто знати! Тарифи на електроенергію після зростання напруги до 230 вольт не зміняться. У липні за світло доведеться платити 4,32 гривні за кіловат-годину.