Перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: як відбувається перерахунок

Перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком завжди впливає на розмір виплат. Досить часто це питання вирішується навіть у суді. Подібну справу розглянув Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду.

Що відомо про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком

Мова йде про постанову від 26 травня 2026 року у справі № 520/33989/24, про що пише "Судово-юридична газета".

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Про що йдеться? Позивачка ще з 17 серпня 2006 року отримувала пенсію по інвалідності. Але продовжувала працювати.

У лютому 2024 року жінка звернулася до ПФУ із заявою про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Спочатку їй відмовили через недостатній страховий стаж.

Але вже у травні того року Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсії по інвалідності (у зв’язку з додатково набутим страховим стажем).

Далі українку було переведено на пенсію за віком.

Але важливий нюанс полягає у тому, що для розрахунку працівники Пенсійного фонду України застосували показник середньої заробітної плати, який використовувався раніше при призначенні пенсії, а не показник за 2021 – 2023 роки.

У жовтні 2024 року жінка звернулася із заявою про перерахунок пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати якраз за 2021 – 2023 роки.

Пенсійний фонд відмовив з аргументацією, що після останнього перерахунку пенсії вона не набула ще 24 місяці страхового стажу.

Але позивачка звернулася до суду.

Верховний Суд пояснив: якщо особі вже призначили пенсію по інвалідності, але після цього вона продовжувала працювати та набула щонайменше 2 роки страхового стажу, то під час першого переведення на пенсію за віком її пенсію обчислюють не за старими показниками, а із застосуванням актуальною середньою зарплатою в Україні, який використовується для призначення пенсій.

Важливо! Показник середньої заробітної плати при переведенні з одного виду пенсії на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії.

Зокрема, визначено три обов`язкові умови, за одночасного дотримання переведення може застосовуватися показник середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують зверненню за переведенням:

людина після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати; особа набула не менше, ніж 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії; переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком здійснюється вперше.

Окрему увагу Верховний Суд приділив обов’язкам Пенсійного фонду щодо інформування заявників,

– додали у тексті.

Також Верховний Суд наголосив: ПФУ мало можливість врахувати додатково набутий позивачкою страховий стаж під час безпосереднього переведення її з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, замість попереднього проведення перерахунку пенсії по інвалідності у зв`язку з набуттям такого стажу.

Зверніть увагу! Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та зобов’язав ПФУ перерахувати та виплатити позивачці пенсію із застосуванням показника 2021–2023 років.

Що ще варто знати про пенсії

Українці можуть вийти на пенсію достроково. Тобто ще до 60 років. Мова йде про людей з особливим статусом, певними захворюваннями тощо. Однак й тут зазвичай слід враховувати страховий стаж.

Дізнатися свій страховий стаж можна різними методами. Наприклад, через вебпортал ПФУ, Дію чи застосунок Пенсійного фонду. Подати запит на таку інформацію можна ще й через банки.

Взагалі у поточному році для виходу на пенсію у 60 років слід мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для того, аби отримувати пенсійні виплати у 63 роки потрібно мати не менше, ніж 23 років стажу. А якщо у 65 років – то щонайменше 15 років стажу.