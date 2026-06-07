Чи призначать пенсію, якщо стажу лише 10 років?

Недостатній страховий стаж не завжди означає повну втрату права на державну підтримку. Водночас можливість оформити пенсію або інші виплати безпосередньо залежить від кількості офіційно відпрацьованих років і вимог, встановлених законодавством, наголошує ПФУ.

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Для українців, які мають лише 10 років страхового стажу, стандартна пенсія за віком може виявитися недоступною. Проте в окремих випадках держава передбачає альтернативний механізм фінансової підтримки.

Довідково! У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для оформлення виплат у 63 роки потрібно не менше 23 років, а у 65 років вже мінімум 15 років.

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Таким чином, за наявності лише 10 років офіційного стажу громадянин не зможе отримати пенсію за віком, оскільки не виконує навіть мінімальну вимогу, встановлену для 65-річного віку.

Які виплати можливі замість пенсії?

Для людей, які досягли 65 років, але не набули необхідного страхового стажу, законодавство передбачає державну соціальну допомогу. Право на неї мають непрацюючі громадяни, які не можуть оформити пенсію за віком через недостатню кількість років страхового стажу.

Розмір такої допомоги визначається індивідуально з урахуванням доходів сім'ї, але не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Як нараховується державна допомога?

Соціальна виплата переглядається кожні шість місяців. Під час перерахунку враховуються зміни у доходах сім'ї та майновому стані отримувача.

Допомога виплачується до моменту виникнення права на пенсію або за умови дотримання критеріїв, визначених законодавством.

Як можна збільшити свої шанси на пенсію?