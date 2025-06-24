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Економіка Соцвиплати Карткові перекази: хто має платити податки й коли це робити у 2025 році
24 червня, 18:11
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Карткові перекази: хто має платити податки й коли це робити у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • В Україні за доходи з карткових переказів потрібно декларувати та сплачувати податки: 18% податок на доходи фізичних осіб та 5% військовий збір.
  • Стипендії, грошова допомога від держави, подарунки та спадщина від близьких родичів звільняються від оподаткування, але потребують підтвердження їхнього характеру.

В Україні за перекази з картки на картку потрібно платити податки. Однак не всі банківські операції підлягають оподаткуванню.

Коли платити податки з карткових переказів 

Усі перекази з картки на картку, які є доходами, необхідно декларувати та платити з них податки. Регулярні це були надходження чи одноразові, неважливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему "Безоплатної правничої допомоги"

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Подавати декларацію за карткові перекази необхідно у тому випадку, якщо вони не були оподатковані через роботодавця, фінансові установи тощо. 

  • Задекларувати доходи на картку необхідно до 1 травня 2025 року (за 2024 рік).
  • Сплатити податки потрібно до 1 серпня 2025 року. 

Цього року карткові перекази оподатковуються за такими ставками: 

  • податок на доходи фізичних осіб – 18%;
  • військовий збір – 5%;
  • загальна сума податків – 23% від доходу. 

Важливо! Задекларувати доходи, які людина отримала на картку, можна в електронному кабінеті платника податків. 

Хто може не платити податки з карткових переказів 

Окрім заробітної плати, не потрібно оподатковувати стипендії та грошову допомогу від держави, яка надходить на картку. Також не сплачуються податки за подарунки та спадщину, яку надсилають родичі першого і другого ступенів спорідненості: 

  • батьки;
  • дружина та чоловік;
  • діти й онуки;
  • дідусі й бабусі;
  • рідні сестри й брати. 

Однак важливо мати підтвердження, що картковий переказ є подарунком, наприклад, договір дарування. Також потрібно вказувати це у призначенні платежу. 

Варто знати! Не потрібно сплачувати податки також з поворотної фінансової допомоги. Адже коли гроші позичають, а потім повертають борг, це не вважається доходом. 