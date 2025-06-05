Перекази на картку: з яких коштів не потрібно платити податки

Українці мають платити податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Однак є багато випадків, коли грошові перекази не оподатковуються.

Які популярні перекази не оподатковуються

Найпоширенішою категорією грошових переказів, які не оподатковуються, є соціальні виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс України.

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До соціальних виплат, які звільнені від податків належать:

стипендії;

пенсії;

внески пенсійних програм;

офіційна матеріальна допомога;

компенсації від держави.

Окрім того, не оподатковуються такі поширені фінансові операції:

проценти за облігації внутрішньої державної позики;

оплата за донорство крові;

поворотна фінансова допомога;

переказ ФОП на особисту карту;

повернення основної суми позики;

доходи від купівлі-продажу іноземної валюти.

Варто знати! Навіть ті грошові перекази на картку, які входять до переліку звільнених від податків, можуть стати об’єктом уваги податкової служби. Щоб переказ дійсно не оподатковувався, необхідно чітко вказувати призначення платежу і мати документи для його підтвердження.

Які перекази між родичами звільнені від податків

Нульову ставку оподаткування застосовують до грошових переказів між близькими родичами. Це стосується:

переказів при розлученні;

фінансових операцій під час поділу майна;

аліментів на дітей або непрацездатних осіб;

компенсації за відмову від спадщини.

За грошові подарунки теж не потрібно сплачувати податки, але їх необхідно правильно оформити.

При цьому звільнення від податків залежить від ступеня спорідненості родичів. Не стягують податки з переказів між родичами першого ступеня:

батьками;

дітьми;

рідними братами й сестрами;

бабусями й дідусями;

онуками.

Перекази від решти родичів не звільняються від оподаткування, зокрема від свекра або тещі, зятя, невістки чи двоюрідних братів і сестер.

Важливо! Повернення коштів за придбаний товар не підлягає оподаткуванню. Оскільки споживач отримує не новий дохід, а лише компенсацію через невідповідність якості товару, то не повинен платити податки з цих коштів.