Усе через Трампа: у Києві побоюються ускладнення відносин з МВФ

Домовленість МВФ з Україною на 15,6 мільярда доларів розрахована на 2023-2027 роки. Усі попередні перегляди програм проходили без ускладнень.

Відносини МВФ з Україною

Після обрання Трампа президентом США у Києві побоюються ускладнень з переглядами програми МВФ, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Один зі співрозмовників ЗМІ сказав, що ситуація точно стане складнішою.

МВФ може стати обережнішим у роботі з Україною,

– заявило ще одне джерело.

Зростає занепокоєння щодо впливу приходу до влади президента Дональда Трампа на підтримку України. Сполучені Штати, як найбільший акціонер Фонду, мають майже 17% голосів, що дає їм можливість блокувати рішення, ухвалені радою директорів.

На думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, такі побоювання поки передчасні.

Я думаю, це припущення такого ж роду, як і можливість ініціювати командою Трампа мирних переговорів з Росією. Зараз у багатьох є очікування різкої зміни зовнішньої політики США щодо України після приходу до влади адміністрації нового президента. Але на даному етапі ці здогади нічим не підкріплені,

– сказав він.

Проте він додав, що США можуть підходити більш принципово до питання податків в Україні.