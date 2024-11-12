Отношения МВФ с Украиной
После избрания Трампа президентом США в Киеве опасаются осложнений с пересмотрами программы МВФ, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Один из собеседников СМИ сказал, что ситуация точно станет сложнее.
МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной,
– заявил еще один источник.
Растет беспокойство относительно влияния прихода к власти президента Дональда Трампа на поддержку Украины. Соединенные Штаты, как крупнейший акционер Фонда, имеют почти 17% голосов, что дает им возможность блокировать решения, принятые советом директоров.
По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны.
Я думаю, это предположение такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкого изменения внешней политики США в отношении Украины после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены,
– сказал он.
Однако он добавил, что США могут подходить более принципиально к вопросу налогов в Украине.