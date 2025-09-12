Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент зустрінеться з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном у Мадриді для обговорення торговельних, економічних і питань національної безпеки. Це ще одна ознака того, що переговори між двома сторонами активізуються.

Що відомо про перемовини між США та Китаєм?

Згідно з графіком, наступного тижня обговорення також стосуватимуться статусу TikTok та зусиль із боротьби з відмиванням грошей, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Високопосадовці з обох сторін, відповідальні за оборону та зовнішню політику, провели те, що США охарактеризували як "відверті та конструктивні" розмови. Оскільки очікується, що Сі та Трамп візьмуть участь у саміті в Південній Кореї наступного місяця, ці контакти можуть полегшити шлях до їхньої першої особистої зустрічі з моменту повернення Трампа до влади.

Основним завданням буде досягнення прогресу в напрямку "угоди", яка передбачала б зобов’язання Китаю щодо закупівель в обмін на зниження американських тарифів – як взаємних, так і пов’язаних із фентанілом. Хоча великих проривів одразу може й не бути, зустріч у Мадриді може дати ознаки поступу до угоди.

Запланований діалог між Бессентом і Хе є частиною поїздки американського посадовця до Іспанії та Великої Британії з 12 по 18 вересня, де він має зустрітися зі своїми колегами,

– йдеться у матеріалі.

Термін, до якого ByteDance мала знайти місцевого покупця, Трамп відкладав тричі. Востаннє американський лідер надав 90-денне продовження з 19 червня. Але дедлайн наближається – 17 вересня – і доля TikTok залишається невизначеною, і немає жодних ознак укладення угоди.

Час також є особливо делікатним для двох найбільших економік світу. Річ у тім, що 90-денне тарифне перемир’я між країнами закінчується на початку листопада.

Тимчасова угода стримувала мита від зростання до рекордних рівнів, але її завершення може стати потенційним осередком для відновлення економічної війни,

– наголосили у Bloomberg.

Важливо! Трамп зберігає жорстку позицію щодо торгівлі, заявивши цього тижня європейським посадовцям, що готовий запровадити масштабні нові мита проти Китаю через його підтримку Росії. Такі кроки можуть зірвати дипломатичний прогрес і ускладнити зусилля з укладення ширшої торговельної угоди.

Що відомо про ситуацію з митами проти Китаю та Індії?