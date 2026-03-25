Пенсійні виплати перерахують з 1 квітня: хто та які суми може отримати

Індексація пенсій, що проводиться в Україні щорічно, вже змінила виплати для багатьох осіб. Однак з 1 квітня їх перерахують для ще однієї категорії літніх людей.

Як відбудеться перерахунок пенсій з 1 квітня?

Мова йде про працюючих пенсіонерів, про що повідомив Іван Хомич, керуючий адвокат власного Адвокатського бюро Івана Хомича.

За словами експерта, Пенсійний фонд переглядає один із показників, який використовується для обчислення пенсії – це коефіцієнт страхового стажу.

Саме завдяки додатковому стажу виплати найчастіше і збільшуються,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема перерахувати пенсії можуть за двох обставин:

після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина продовжувала працювати, а також набула щонайменше 24 місяці страхового стажу; з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки, і за цей час людина набула хоча б певний додатковий стаж (навіть якщо це менше ніж 24 місяці).

Якщо виконана одна з двох умов, то ПФУ має автоматично скоригувати розрахунок виплат, без додаткового звернення: фонд має всі необхідні відомості про страховий стаж і заробітну плату.

Важливо! Але адвокат попередив: на практиці Пенсійний фонд не завжди враховує заробітну плату. Найчастіше перерахунок працюючому пенсіонеру здійснюється саме коштом додаткового страхового стажу. Тобто збільшується коефіцієнт, що надалі впливає на розмір пенсії.

Іван Хомич рекомендує, після проведення перерахунку, отримати розпорядження ПФУ та перевірити, чи врахована зарплата. Проте наголошується: вона враховується лише тоді, коли це вигідно пенсіонеру.

Якщо її врахування зменшує розмір пенсії, фонд не бере її до уваги. Якщо ж вона, навпаки, підвищує індивідуальний коефіцієнт заробітку, Пенсійний фонд має її врахувати,

– пояснив фахівець.

Зверніть увагу! Перерахунок проводиться не раніше ніж через два роки після попереднього. Тому іноді заяву все ж треба подати. Наприклад, якщо пенсійне забезпечення було оформлено у червні 2024 року, то перерахунок виникне вже у червні 2026 року. Але автоматично ПФУ може провести його лише з 1 квітня 2027 року.

Додатковий стаж, під час перерахунку пенсії, враховується обов’язково. Водночас врахування зарплатні адвокат порадив завжди перевіряти.

Самостійно це зробити непросто, адже пенсійні розрахунки досить складні. Тому в багатьох випадках доцільно звернутися до спеціаліста для перевірки правильності нарахувань,

– сказав Хомич.

Експерт підкреслив: точний відсоток підвищення заздалегідь знати неможливо, адже розмір пенсії у кожної людини індивідуальний.

Хто не отримає перерахунок у квітні 2026 року?

Фахівець зокрема пояснив, що перерахунок не проведуть для осіб:

у яких після призначення пенсії або попереднього перерахунку ще не минуло два роки;

отримувачів спеціальних пенсій – військових, прокурорів, суддів тощо;

пенсіонерів за вислугу років, які ще не досягли загального пенсійного віку.

Нагадаємо! Індексація пенсій проводиться в Україні з 1 березня 2026 року – на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. Про це йдеться на Урядовому порталі.

