Перерахунок пенсій без черг: чи можна це зробити онлайн через "Дію"

Пенсіонери в Україні можуть самостійно подати запит на перерахунок пенсії через портал державних послуг. Це дозволить швидше і без черг отримати бажаний перерахунок.

Як перерахувати пенсію через "Дію"

Українські пенсіонери можуть зручно подати запит на перерахунок пенсії через портал "Дія", повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації. Для цього потрібно:

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авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;

обрати послугу перерахунку пенсії;

заповнити необхідні поля;

додати скановані документи;

підписати заяву е-підписом.

Важливо! Якщо Пенсійний фонд ухвалить позитивне рішення, сповіщення надійде на електронну пошту. Також відповідь буде доступною в розділі "Отримані документи" на порталі.

Хто може претендувати на перерахунок пенсії

Відповідно до статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підставами для перерахунку пенсій є: