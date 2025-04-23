23 квітня, 16:59
На скільки підвищать пенсії працюючим пенсіонерам у 2025
Основні тези
- У квітні пенсії підвищать для 630 тисяч працюючих пенсіонерів, перерахунок відбудеться автоматично.
- Пенсії будуть виплачені без затримок з 4 по 25 квітня.
Працюючим пенсіонерам підвищать пенсії у квітні. Перерахунок їх виплат відбудеться автоматично.
Кому перерахують пенсії у квітні
У квітні перерахунок виплат торкнеться 630 тисяч працюючих пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу.
Як повідомляє ПФУ, під перерахунок потрапляють:
- Особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу. Для них визначається найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, з дорахуванням новонабутого стажу або стажу і зарплати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.
- Громадяни, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менш як 24 місяці страхового стажу, водночас пройшло не менше 2 календарних років. Для них збільшення виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.
При проведенні зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
– зазначає ПФУ.
Тобто, сума збільшення визначається індивідуально і залежить від обставин.
Зверніть увагу! Перераховані квітневі пенсії надійдуть без затримок з 4 по 25 число місяця.