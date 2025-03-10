10 березня, 16:00
Пенсії за інвалідністю в Україні зростуть, але не для всіх
Основні тези
- Індексація пенсій за інвалідністю в Україні не торкнеться осіб з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну допомогу, а не пенсію.
- Пенсії за інвалідністю для більшості пенсіонерів збільшаться на 11,5%, включаючи пенсії за спеціальними законами, такими як для чорнобильців і військових.
В Україні триває чергова щорічна індексація пенсій. Але пенсійний експерт застерігає, що підвищення пенсій за інвалідністю після березневої індексації торкнеться не всіх.
У кого не зросте пенсія внаслідок індексації
Хоча перерахунок пенсій має охопити всіх пенсіонерів, є деякі нюанси. Наприклад, особам з інвалідністю з дитинства виплати не будуть підвищені, передає 24 Канал із посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.
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Це пов'язано з тим, що вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу через відсутність трудового стажу. Отже, таким особам індексація не передбачається, і грошова допомога залишиться на рівні 2 361 гривні на місяць.