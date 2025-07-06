Працюючі пенсіонери мають право на доплати: як отримати кошти у 2025 році

Майже чверть українців продовжують працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Тому варто знати, на які доплати мають право працюючі пенсіонери.

Які є доплати працюючим пенсіонерам

Робота дає перевагу пенсіонерам в Україні і дозволяє розраховувати на доплати до пенсії під час щорічної індексації, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проводиться:

для осіб, що мають щонайменше 24 місяці набутого страхового стажу з моменту призначення пенсії або попередньої індексації виплат;

для тих, хто набув менш як 24 місяців стажу, але звернувся із заявою про набуття додаткового стажу.

Варто знати! Якщо людина набула 24 місяців стажу, то визначають найбільш вигідний варіант індексації – з дорахуванням стажу або стажу і заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Як отримати перерахунок працюючим пенсіонерам

Пенсіонер має право звернутися до органів ПФУ та подати заяву про перерахунок, якщо він набув необхідний страховий стаж після лютого 2025 року – на основі додаткового стажу.

Окрім заяви, необхідно подати низку документів:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків (ідентифікаційний код);

довідку з місця роботи;

довідку про заробітну плату (за потреби).

Слід знати! Загалом пенсії працюючим пенсіонерам перераховують автоматично на основі даних Пенсійного фонду.

Які пенсії не підлягають перерахунку

Втім деякі пенсії не підлягають перерахунку у 2025 році. До них належать:

пенсії, розмір яких після 1 квітня 2023 року перераховувався за зверненнями особи з дорахуванням стажу, стажу і заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії);

виплати осіб, для яких проводився після 1 квітня 2023 року перехід з одного виду пенсії на інший;

пенсії за вислугу років до досягнення особами пенсійного віку.

Важливо! Пенсії працюючим пенсіонерам в Україні перераховують щорічно з 1 квітня.