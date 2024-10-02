ВПО зможуть отримати фінансову допомогу на оренду житла

У жовтні внутрішньо переміщені особи зможуть отримати грошову допомогу на житлові потреби. Кошти дозволять забезпечити оренду житла впродовж шести місяців.

На що спрямуються кошти

Як зазначають організатори, ці кошти спрямовані на підтримку ВПО і можуть бути використані на оренду житла.

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Програма діє у Вінниці та Вінницькій області, а також у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців,

– кажуть організатори.

На фінансову допомогу можуть претендувати внутрішньо переміщені особи, які не отримували грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій.

Кому нададуть виплати

Заявники повинні належати до однієї з наступних категорій:

Переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання і мають можливість оплачувати оренду після завершення терміну допомоги.

ВПО, які мешкають у тимчасових приміщеннях (школах, дитсадках), що підлягають виселенню через відновлення роботи освітніх закладів.

Переселенці, які орендують житло і перебувають під загрозою виселення, не маючи іншої альтернативи, окрім переселення в місця тимчасового проживання.

Новоприбулі внутрішні переселенці, які не бажають жити у місцях тимчасового проживання.

Також потрібно відповідати критеріям вразливості: