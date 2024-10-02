На що спрямуються кошти
Як зазначають організатори, ці кошти спрямовані на підтримку ВПО і можуть бути використані на оренду житла.
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Програма діє у Вінниці та Вінницькій області, а також у Дніпрі та Дніпропетровській області.
Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців,
– кажуть організатори.
На фінансову допомогу можуть претендувати внутрішньо переміщені особи, які не отримували грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій.
Кому нададуть виплати
Заявники повинні належати до однієї з наступних категорій:
- Переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання і мають можливість оплачувати оренду після завершення терміну допомоги.
- ВПО, які мешкають у тимчасових приміщеннях (школах, дитсадках), що підлягають виселенню через відновлення роботи освітніх закладів.
- Переселенці, які орендують житло і перебувають під загрозою виселення, не маючи іншої альтернативи, окрім переселення в місця тимчасового проживання.
- Новоприбулі внутрішні переселенці, які не бажають жити у місцях тимчасового проживання.
Також потрібно відповідати критеріям вразливості:
- Сім’я складається лише з одного з батьків та одного або кількох дітей віком до 18 років, або з осіб похилого віку (від 55 років).
- Родину очолює одинокий літній чоловік або жінка (від 55 років) або особа похилого віку, яка виховує одну або кілька дітей до 18 років.
- У родині є особи з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).