На що спрямуються кошти

Як зазначають організатори, ці кошти спрямовані на підтримку ВПО і можуть бути використані на оренду житла.

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Програма діє у Вінниці та Вінницькій області, а також у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців,

– кажуть організатори.

На фінансову допомогу можуть претендувати внутрішньо переміщені особи, які не отримували грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій.

Кому нададуть виплати

Заявники повинні належати до однієї з наступних категорій:

Переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання і мають можливість оплачувати оренду після завершення терміну допомоги.

ВПО, які мешкають у тимчасових приміщеннях (школах, дитсадках), що підлягають виселенню через відновлення роботи освітніх закладів.

Переселенці, які орендують житло і перебувають під загрозою виселення, не маючи іншої альтернативи, окрім переселення в місця тимчасового проживання.

Новоприбулі внутрішні переселенці, які не бажають жити у місцях тимчасового проживання.

Також потрібно відповідати критеріям вразливості: