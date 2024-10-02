На что будут направлены средства

Как отмечают организаторы, эти средства направлены на поддержку ВПЛ и могут быть использованы на аренду жилья.

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Программа действует в Виннице и Винницкой области, а также в Днепре и Днепропетровской области.

Его целью является поддержать семьи ВПЛ после вынужденного перемещения и содействие их интеграции и адаптации в новых общинах в течение шести месяцев,

– говорят организаторы.

На финансовую помощь могут претендовать внутренне перемещенные лица, которые не получали денежной помощи на аренду жилья от международных организаций.

Кому предоставят выплаты

Заявители должны принадлежать к одной из следующих категорий:

Переселенцы, которые проживают в местах временного проживания и имеют возможность оплачивать аренду после завершения срока помощи.

ВПЛ, которые проживают во временных помещениях (школах, детсадах), подлежащих выселению из-за возобновления работы образовательных учреждений.

Переселенцы, которые арендуют жилье и находятся под угрозой выселения, не имея другой альтернативы, кроме переселения в места временного проживания.

Новоприбывшие внутренние переселенцы, которые не желают жить в местах временного проживания.

Также нужно соответствовать критериям уязвимости: