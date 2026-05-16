Виїзд пенсіонерів за кордон: чи мають вони на це право та які умови діють зараз

Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон?

Під час воєнного стану в Україні для чоловіків призовного віку діють обмеження на виїзд за кордон. Водночас для пенсіонерів правила перетину державного кордону мають окремі особливості, а питання збереження пенсійних виплат після виїзду стало одним із найактуальніших для літніх українців.

Особливо це стосується чоловіків, які досягли пенсійного віку. Саме після 60 років вони можуть виїжджати за межі України без обмежень, пов’язаних із мобілізацією, поясню Державна прикордонна служба.

Довідково! Військовозобов’язаними в Україні вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Тому після досягнення 60-річного віку та оформлення пенсії чоловіки можуть вільно перетинати державний кордон.

Для жінок таких обмежень немає загалом. Однак після початку повномасштабної війни питання виїзду пенсіонерів стало значно ширшим, ніж просто право на перетин кордону.

Що буде з виплатами після виїзду?

Сам факт перебування за кордоном не означає автоматичного припинення пенсії. Українці можуть продовжувати отримувати виплати навіть після виїзду з країни, пояснили у Пенсійному фонді.

Важливо! У такій ситуації важливо враховувати формат перебування. Якщо людина оформлює постійне проживання за кордоном, їй можуть одноразово виплатити пенсію за шість місяців наперед.

Далі порядок отримання коштів залежить від міжнародних угод, країни проживання та способу оформлення виплат. Саме тому експерти радять заздалегідь консультуватися з Пенсійним фондом перед оформленням документів на ПМП.

Чому важливо не втратити пенсію за кордоном?

Для більшості українських пенсіонерів пенсія залишається основним або навіть єдиним джерелом доходу, а після переїзду за кордон ця залежність часто не зникає. Навпаки, витрати на проживання, ліки та медичні послуги у країнах ЄС можуть бути значно вищими.

Зверніть увагу! Саме тому навіть українська пенсія часто стає важливою фінансовою підтримкою для літніх людей за кордоном.

Через це знання правил виїзду та механізмів отримання виплат фактично перетворюється на питання фінансової стабільності. Помилки з документами або неправильне оформлення статусу виїзду можуть створити труднощі з подальшим нарахуванням пенсії.

Чи можна отримувати пенсію за кордоном?