Нові вимоги Пенсійного фонду: чому у пенсіонерів запитують довідки про доходи

1 листопада, 18:43
Катерина Добровольська
Основні тези

У визначених законодавством випадках пенсіонери повинні надати до Пенсійного фонду довідку про свої доходи. Коли саме виникає така необхідність та чому, читайте далі.

Коли може знадобитися довідка про доходи?

Пенсіонери в Україні в окремих випадках зобов’язані подавати довідку про доходи. Цей документ підтверджує розмір отриманих доходів і необхідний для оформлення певних виплат чи послуг, нагадують у Міністерстві соціальної політики України, пише 24 Канал.

Довідка зазвичай потрібна у таких ситуаціях:

  • при оформленні житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2025 – 2026 років;
  • для виїзду за кордон для підтвердження платоспроможності або переведення пенсії;
  • для отримання соціальних виплат чи послуг, що вимагають підтвердження доходів;
  • під час оформлення або поновлення пенсійного посвідчення.

Як можна отримати довідку про доходи?

Як пояснили у Пенсійному фонді, документ можна отримати особисто у сервісному центрі ПФУ, через вебпортал електронних послуг або через мобільний застосунок.

Щоб отримати довідку дистанційно через вебпортал ПФУ, потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі через кваліфікований електронний підпис (КЕП).
  2. Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати "Запит на отримання е-документів".
  3. Обрати необхідний вид довідки.
  4. Заповнити всі обов’язкові поля у формі та вказати період, за який потрібна довідка.
  5. Надати дозвіл на обробку персональних даних.
  6. Натиснути "Відправити до ПФУ".

Що ще варто знати про пенсію в Україні: коротко про головне

  • Пенсіонери зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб зберегти право на пенсійні виплати у 2026 році.

  • Процедура проводиться через вебпортал Пенсійного фонду України, де також необхідно повідомити про отримання пенсії з інших країн.