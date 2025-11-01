Нові вимоги Пенсійного фонду: чому у пенсіонерів запитують довідки про доходи

У визначених законодавством випадках пенсіонери повинні надати до Пенсійного фонду довідку про свої доходи. Коли саме виникає така необхідність та чому, читайте далі.

Коли може знадобитися довідка про доходи?

Пенсіонери в Україні в окремих випадках зобов’язані подавати довідку про доходи. Цей документ підтверджує розмір отриманих доходів і необхідний для оформлення певних виплат чи послуг, нагадують у Міністерстві соціальної політики України, пише 24 Канал.

Довідка зазвичай потрібна у таких ситуаціях:

при оформленні житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2025 – 2026 років;

для виїзду за кордон для підтвердження платоспроможності або переведення пенсії;

для отримання соціальних виплат чи послуг, що вимагають підтвердження доходів;

під час оформлення або поновлення пенсійного посвідчення.

Як можна отримати довідку про доходи?

Як пояснили у Пенсійному фонді, документ можна отримати особисто у сервісному центрі ПФУ, через вебпортал електронних послуг або через мобільний застосунок.

Щоб отримати довідку дистанційно через вебпортал ПФУ, потрібно:

Авторизуватися на порталі через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати "Запит на отримання е-документів". Обрати необхідний вид довідки. Заповнити всі обов’язкові поля у формі та вказати період, за який потрібна довідка. Надати дозвіл на обробку персональних даних. Натиснути "Відправити до ПФУ".

