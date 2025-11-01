Новые требования Пенсионного фонда: почему у пенсионеров запрашивают справки о доходах

В определенных законодательством случаях пенсионеры должны предоставить в Пенсионный фонд справку о своих доходах. Когда именно возникает такая необходимость и почему, читайте далее.

Когда может понадобиться справка о доходах?

Пенсионеры в Украине в отдельных случаях обязаны подавать справку о доходах. Этот документ подтверждает размер полученных доходов и необходим для оформления определенных выплат или услуг, напоминают в Министерстве социальной политики Украины, пишет 24 Канал.

Справка обычно нужна в таких ситуациях:

при оформлении жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025 – 2026 годов;

для выезда за границу для подтверждения платежеспособности или перевода пенсии;

для получения социальных выплат или услуг, требующих подтверждения доходов;

при оформлении или возобновлении пенсионного удостоверения.

Как можно получить справку о доходах?

Как объяснили в Пенсионном фонде, документ можно получить лично в сервисном центре ПФУ, через вебпортал электронных услуг или через мобильное приложение.

Чтобы получить справку дистанционно через вебпортал ПФУ, нужно:

Авторизоваться на портале через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение е-документов". Выбрать необходимый вид справки. Заполнить все обязательные поля в форме и указать период, за который нужна справка. Предоставить разрешение на обработку персональных данных. Нажать "Отправить в ПФУ".

