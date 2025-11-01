Новые требования Пенсионного фонда: почему у пенсионеров запрашивают справки о доходах
- Пенсионеры обязаны предоставлять справки о доходах в определенных случаях, предусмотренных законодательством.
- Эти справки нужны для определения права на различные пенсионные выплаты и социальную помощь.
В определенных законодательством случаях пенсионеры должны предоставить в Пенсионный фонд справку о своих доходах. Когда именно возникает такая необходимость и почему, читайте далее.
Когда может понадобиться справка о доходах?
Пенсионеры в Украине в отдельных случаях обязаны подавать справку о доходах. Этот документ подтверждает размер полученных доходов и необходим для оформления определенных выплат или услуг, напоминают в Министерстве социальной политики Украины, пишет 24 Канал.
Справка обычно нужна в таких ситуациях:
- при оформлении жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025 – 2026 годов;
- для выезда за границу для подтверждения платежеспособности или перевода пенсии;
- для получения социальных выплат или услуг, требующих подтверждения доходов;
- при оформлении или возобновлении пенсионного удостоверения.
Как можно получить справку о доходах?
Как объяснили в Пенсионном фонде, документ можно получить лично в сервисном центре ПФУ, через вебпортал электронных услуг или через мобильное приложение.
Чтобы получить справку дистанционно через вебпортал ПФУ, нужно:
- Авторизоваться на портале через квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение е-документов".
- Выбрать необходимый вид справки.
- Заполнить все обязательные поля в форме и указать период, за который нужна справка.
- Предоставить разрешение на обработку персональных данных.
- Нажать "Отправить в ПФУ".
Что еще стоит знать о пенсии в Украине: коротко о главном
Пенсионеры обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, чтобы сохранить право на пенсионные выплаты в 2026 году.
Процедура проводится через вебпортал Пенсионного фонда Украины, где также необходимо сообщить о получении пенсии из других стран.