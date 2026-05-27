В Україні стартували перевірки пенсіонерів: до чого готуватися отримувачам виплат

В Україні почали проводити перевірки пенсіонерів, через які частині отримувачів виплат можуть знадобитися додаткові підтвердження свого статусу. У деяких випадках це може вплинути на подальше нарахування пенсії.

Чому пенсіонерів почали перевіряти?

Під час перевірок пенсійного статусу українцям можуть знадобитися додаткові документи для підтвердження страхового стажу та права на отримання виплат. Особливо це стосується людей, які втратили документи через війну, виїхали за кордон або мають неповні дані у пенсійних реєстрах.

Юристи звертають увагу, що у багатьох випадках Пенсійний фонд надає формальні відповіді, які не враховують індивідуальних обставин людини. Саме тому під час перевірок ключовим стає офіційне підтвердження стажу та встановлення права на пенсію, пояснює Відомство.

Довідково! Якщо страховий стаж людини становить близько 20 років, то за чинним законодавством право на пенсію за віком виникає лише після 65 років. Тобто до цього віку людина формально не вважається пенсіонером та не має права на пенсійні виплати.

У такій ситуації важливо отримати офіційне підтвердження від Пенсійного фонду про відсутність права на пенсію або ж підтвердити наявний страховий стаж.

Що варто зробити пенсіонерам та українцям за кордоном?

Фахівці радять насамперед спробувати відновити документи про трудову діяльність. Якщо трудова книжка залишилася на окупованій території або втрачена, можна звернутися до колишніх роботодавців, знайомих чи колег із проханням допомогти знайти копії документів або хоча б фото сторінок трудової книжки.

Також українцям за кордоном рекомендують звертатися до консульств або дипломатичних установ України. Там можуть допомогти із правильним оформленням звернень до Пенсійного фонду та надати роз’яснення щодо підтвердження пенсійного статусу.

Важливо! Окрім цього, юристи радять повторно подавати офіційний запит до ПФУ з проханням встановити страховий стаж та надати чітку відповідь щодо права на пенсію.

Особливо актуальним це стало після набуття чинності закону №4851 від 9 квітня 2026 року, який має спростити процедури для людей, що втратили документи через війну, окупацію або вимушене переміщення.

Чи потрібно проходити ідентифікацію?