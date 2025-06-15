У кабінеті ПФУ не відображаються дані про пенсію: чи свідчить це про проблеми

В особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України інколи може бути відсутнє відображення інформації про пенсію особи. Причина такого зникнення полягає або в технічних проблемах, або здійснення перерахунку пенсій.

Чому в особистому кабінеті зникає інформація про пенсію

Річ у тім, що кожен українець може переглянути дані щодо своєї пенсії у розділі "Моя пенсія" в особистому кабінеті, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Там можна глянути як інформацію про вид призначеної пенсії громадянину, так і про термін, на який призначено пенсію. Крім того, можна знайти суми призначення або ж дату останньої виплати пенсії.

Втім у Фонді пояснюють, що відсутність цієї інформації може свідчити про здійснення перерахунку пенсії чи проведення технічних робіт на порталі.

Некоректне відображення даних в розділі "Моя пенсія" особистого кабінету вебпорталу, де на перегляд надається інформація щодо виду пенсії, строку, на який призначено пенсію, суми призначеної пенсії та суми до виплати, останній місяць виплати та дату наступної може бути пов'язано з рядом об'єктивних причин, таких як проведення технічних робіт, проведення перерахунку, призупинення виплати пенсії тощо,

– наголошують у ПФУ.

Як можна розрахувати пенсію самостійно

Варто зауважити, що крім отримання інформації про пенсію вище, в особистому кабінеті можна самостійно розрахувати приблизний розмір майбутньої пенсії. Для цього треба скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор":