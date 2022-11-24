ПФУ призначає 4 види пенсій: як обрати тим, хто має право на дві

Пенсійні виплати в Україні поділяються на декілька видів. Якщо людина водночас має право на декілька виплат, то їй доведеться обрати одну із них.

Про це говориться на сайті ПФУ. Таке ж правило діє і щодо надбавок до пенсії, якщо людина має право на декілька доплат, їй потрібно буде обрати.

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Проте деякі категорії жінок-пенсіонерок – матері-героїні та дружини полеглих воїнів – мають право на додаткову надбавку.

Які існують види пенсій:

Пенсія за віком

Призначається коли людина отримує необхідний страховий стаж, а також досягає пенсійного віку. Нагадаємо, трудовий стаж для виходу на пенсію наразі складає 29 років, проте уже наступного року він буде збільшений до 30. Щорічне збільшення страхового стажу, яке дає право на вихід на пенсію у 60 років, передбачене до 2028 року. Максимальна пенсія за віком складає 20 270 гривень.

По інвалідності

Ця пенсія надається в разі настання інвалідності за висновком органу медико-соціальної експертизи. Вона призначається незалежно від того, коли настала інвалідність, під час роботи чи ні. Незалежно від страхового стажу пенсію призначать, якщо інвалідність настала:

у період проходження строкової військової служби;

внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності);

у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Максимальну пенсію отримують інваліди першої групи – 100% пенсії за віком, інвалід другої групи отримує 90% цієї пенсії, інвалід III групи – 50%.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника. Можуть отримувати діти померлого або інші родичі, якщо останні були на його утриманні.

За вислугу років

Ця пенсія призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян, які виконують роботу, виконання якої призводить до втрати професійної працездатності.

Нагадаємо, з 1 грудня всі категорії пенсій в Україні підвищаться. Це відбудеться у зв'язку з переглядом прожиткового мінімуму.