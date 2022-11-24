Об этом говорится на сайте ПФУ. Такое же правило действует и по надбавкам к пенсии, если человек имеет право на несколько доплат, ему нужно будет выбрать.

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Однако некоторые категории женщин-пенсионерок – матери-героини и супруги погибших воинов – имеют право на дополнительную надбавку.

Существующие виды пенсий:

Пенсия по возрасту

Назначается когда человек получает необходимый страховой стаж, а также достигает пенсионного возраста. Напомним, трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 29 лет, однако уже в следующем году он будет увеличен до 30. Ежегодное увеличение страхового стажа, которое дает право на выход на пенсию в 60 лет, предусмотрено до 2028 года.

Максимальная пенсия по возрасту составляет 20 270 гривен.

По инвалидности

Эта пенсия предоставляется при наступлении инвалидности по заключению органа медико-социальной экспертизы. Она назначается независимо от того, когда наступила инвалидность, во время работы или нет. Вне зависимости от страхового стажа пенсию назначат, если инвалидность наступила:

в период прохождения срочной военной службы;

вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 (Революции Достоинства);

у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Максимальную пенсию получают инвалиды первой группы – 100% пенсии по возрасту, инвалид второй группы получает 90% от этой пенсии, инвалид III группы – 50%.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца. Могут получать дети умершего или другие родственники, если они были на его содержании.

За выслугу лет

Эта пенсия назначается для достижения пенсионного возраста отдельным категориям граждан, выполняющих работу, выполнение которой приводит к потере профессиональной трудоспособности.

Напомним, с 1 декабря выплаты по всем категориям пенсий в Украине повысятся. Это произойдет в связи с пересмотром прожиточного минимума.