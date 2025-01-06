Виплата пенсій у 2024 році: на скільки ПФУ збільшив фінансування
6 січня 2025, 12:30Читать новость на русском
Бюджет Пенсійного фонду за 2024 рік збільшився на 79 мільярдів гривень порівняно з 2023 роком. Відтак на пенсії українців було спрямовано більше коштів.
Як зросли видатки на пенсії
У 2024 році видатки на пенсійні та інші виплати склали 821,5 мільярда гривень, а це 75,2 мільярда гривень більше аніж за 2023 рік, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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- Відтак на виплату пенсій було спрямовано у 2024 році 736,4 мільярда гривень, це на 9,6%, тобто на 64,4 мільярда гривень, більше, ніж у 2023 році.
- На виплату пільг та житлових субсидій спрямовано 39,4 мільярда гривень, що на 11,8% більше, аніж у 2023 році, тобто на 4,2 мільярда гривень.
Яка пенсія в Україні
За останніми даними ПФУ, станом на листопад 2024 року, загальна чисельність пенсіонерів становила 10,3 мільйона осіб. Це на 164 тисячі менше, ніж на початок року минулого року.
- Станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії становив 5 852 гривні. А від початку року виплата зросла на 8,7%.
- Очікується, що зростання споживчих цін за 2024 рік буде вище 10%, а це призведе до падіння реальних доходів, зокрема й пенсіонерів.