Україна втратила понад мільярд доларів через підакцизні товари
Джерело:Данило Гетманцев
Україна продовжує потерпати від контрабанди трьох підакцизних товарів. Попри збільшення акцизного податку, державні втрати складають як мінімум 1 мільярд доларів.
Чому Україна втрачає кошти через підакцизні товари
Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев пояснив, що держава втрачає кошти через такі чинники:
До теми Україна втрачає акцизний податок через "діру" в системі нагляду за підприємствами, – експерт
- організовані злочинні групи продовжують роботу, попри війну;
- на ринку побільшало нелегального спирту;
- деякі виробники контролюються росіянами;
- на легальному ринку податкове навантаження різних субʼєктів відрізняється у декілька разів;
- кустарні виробництва тютюну процвітають широко використовуючи для реалізації безакцизної продукції рекламу в соцмережах та сайтах.
За його оцінкою, державні втрати через три підакцизних продукти становлять понад 1 мільярд доларів.
Не даємо оцінку роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно,
– додав він.
Данило Гетманцев вважає, що завадити цій проблемі можуть об'єднані зусилля усіх правоохоронних органів у чіткі строки.
В Україні введуть податок на солодку воду
- Відповідно до законопроєкту за 1 літр напою буде встановлена специфічна ставка акцизного податку у розмірі 0,1 євро, тобто 4 гривні.
- Михайло Радуцький розповів, що такого роду закони на сьогодні прийняті у більше ніж 50 країнах світу. Серед них: Велика Британія, Ірландія, Бразилія, Мексика, Чилі, Польща тощо.
- Тобто, якщо в середньому вартість солодкої води без податку становить умовно 25 гривень, після прийняття законопроєкту, ціна зросте до 29 гривень.