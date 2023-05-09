Почему Украина теряет средства из-за подакцизных товаров

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев пояснил, что государство теряет средства из-за таких факторов:

К теме Украина теряет акцизный налог из-за "дыры" в системе надзора за предприятиями, - эксперт

  • организованные преступные группы продолжают работу, несмотря на войну;
  • на рынке стало больше нелегального спирта;
  • некоторые производители контролируются россиянами;
  • на легальном рынке налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз;
  • кустарные производства табака преуспевают широко используя для реализации безакцизной продукции рекламу в соцсетях и сайтах.

По его оценке, государственные потери из-за трех подакцизных продуктов составляют свыше 1 миллиарда долларов.

Не даем оценку работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы вовремя,
– добавил он.

Даниил Гетманцев считает, что помешать этой проблеме могут быть объединены усилия всех правоохранительных органов в четкие сроки.

В Украине введут налог на сладкую воду

  • Согласно законопроекту за 1 литр напитка будет установленная специфическая ставка акцизного налога в размере 0,1 евро, то есть 4 гривны.
  • Михаил Радуцкий рассказал, что такого рода законы на сегодняшний день приняты в более чем 50 странах мира. Среди них: Великобритания, Ирландия, Бразилия, Мексика, Чили, Польша и т.д.
  • То есть, если в среднем стоимость сладкой воды без налога составляет условно 25 гривен, после принятия законопроекта, цена вырастет до 29 гривен.