Чому Україна втрачає кошти через підакцизні товари

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев пояснив, що держава втрачає кошти через такі чинники:

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організовані злочинні групи продовжують роботу, попри війну;

на ринку побільшало нелегального спирту;

деякі виробники контролюються росіянами;

на легальному ринку податкове навантаження різних субʼєктів відрізняється у декілька разів;

кустарні виробництва тютюну процвітають широко використовуючи для реалізації безакцизної продукції рекламу в соцмережах та сайтах.

За його оцінкою, державні втрати через три підакцизних продукти становлять понад 1 мільярд доларів.

Не даємо оцінку роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно,

– додав він.

Данило Гетманцев вважає, що завадити цій проблемі можуть об'єднані зусилля усіх правоохоронних органів у чіткі строки.

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