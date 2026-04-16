Підготовка до опалювального сезону: в уряді назвали регіони, де повільний темп робіт

Наразі Україна вже активно готується до наступної зими. Зокрема уряд вже розробив Плани стійкості до опалювального сезону.

Як наразі відбувається підготовка до опалювального сезону?

По інженерно-технічному захисту об’єктів критичної інфраструктури середній рівень виконання робіт по країні становить понад 50%, про що розказав віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Згідно зі словами Кулеби, частина регіонів уже перейшла до наступних етапів. Мова йде про фундаменти та монтажні роботи – це понад 300 об'єктів.

Олексій Кулеба Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Якщо говорити про альтернативну генерацію – тут ситуація по громадах різна. Є регіони, які рухаються швидко, наприклад, Київщина, Черкащина, Харківщина – тому що в них уже є обладнання, є готові майданчики і є розуміння джерел фінансування.

Водночас є регіони, де темп нижчий:

Чернівецька; Полтавська; Херсонська.

Кулеба додав, що саме потрібне пришвидшення – як по проєктуванню, так і по закупівлях та будівельно-монтажних роботах.

Хочу підкреслити, що для нас головне – результат до початку опалювального сезону. Ми неодноразово доводили до всіх очільників ОВА, що виконання планів стійкості – це персональна відповідальність кожного з них,

– зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо! Раніше Володимир Зеленський казав, що є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві.

