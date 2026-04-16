Підготовка до опалювального сезону: в уряді назвали регіони, де повільний темп робіт

16 квітня, 18:34
Валерія Моргун
Основні тези
  • Підготовка до зими в Україні триває, але в деяких регіонах темп робіт повільний.
  • Середній рівень виконання робіт по інженерно-технічному захисту критичної інфраструктури в країні становить понад 50%, але потрібне пришвидшення в проєктуванні, закупівлях та будівельно-монтажних роботах.

Наразі Україна вже активно готується до наступної зими. Зокрема уряд вже розробив Плани стійкості до опалювального сезону.

Як наразі відбувається підготовка до опалювального сезону?

По інженерно-технічному захисту об’єктів критичної інфраструктури середній рівень виконання робіт по країні становить понад 50%, про що розказав віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Згідно зі словами Кулеби, частина регіонів уже перейшла до наступних етапів. Мова йде про фундаменти та монтажні роботи – це понад 300 об'єктів.

 

Олексій Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій

Якщо говорити про альтернативну генерацію – тут ситуація по громадах різна. Є регіони, які рухаються швидко, наприклад, Київщина, Черкащина, Харківщина – тому що в них уже є обладнання, є готові майданчики і є розуміння джерел фінансування.

Водночас є регіони, де темп нижчий:

  1. Чернівецька;
  2. Полтавська;
  3. Херсонська.

Кулеба додав, що саме потрібне пришвидшення – як по проєктуванню, так і по закупівлях та будівельно-монтажних роботах.

Хочу підкреслити, що для нас головне – результат до початку опалювального сезону. Ми неодноразово доводили до всіх очільників ОВА, що виконання планів стійкості – це персональна відповідальність кожного з них,
– зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо! Раніше Володимир Зеленський казав, що є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві.

Що ще слід знати про опалювальний сезон в Україні?

  • Нагадаємо, що Україна пройшла складний опалювальний сезон 2025 – 2026. Це стало можливим зокрема вугіллю, газу та імпорту.
  • Зокрема під час минулого опалювального сезону росіяни здійснили 129 ворожих атак на об'єкти Нафтогазу. Вони атакували трубопроводи, видобуток газу, підземні сховища та системи опалення.