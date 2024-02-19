Як підключити світло після погашення заборгованості та скільки це коштує
Споживачі, які через заборгованість залишилися без електропостачання, можуть заново підключити цю послугу. Однак, за це доведеться додатково заплатити. Скільки коштує така послуга — розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі 24 Каналу.
Куди звернутися, щоб відновити електропостачання
Перш за все, за словами Олега Попенка, особа має звернутися із заявою до центру прийому громадян від ПУП — постачальника універсальних послуг. Там вона отримає рахунок щодо погашення заборгованості. А крім того, їй нададуть рахунок за приєднання електромереж та на передплату за споживання енергії.
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Тобто потрібно буде сплатити три рахунки, щоб вас знову приєднали до електромереж. Щоб відновити подачу світла, потрібно сплатити заборгованість, а також послугу відключення та підключення до електромережі. Відключення коштує 322,2 гривні, а підключення коштує 373,2 гривні. Загалом це сума 695,4 гривні.
Крім того, є встановлена сума, яку треба сплатити залежно від виду робіт. Наприклад, якщо роботи додатково на електролічильнику або в комутаційному апараті, то до суми треба додати ще 705 гривень або окремо 1428 гривень. Загалом роботи з повторного підключення можуть обійтися у 2133,7 гривні.Важливо! Це фіксовані суми, які будуть однакові, незалежно від постачальника послуг.
Після проведення оплати, за місцем проживання особи приїжджає профільна бригада і проводить відповідні роботи.
Чи зросте тариф на електроенергію
Днями міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що зараз українцям не варто чекати зростання тарифу за електроенергію. Ця заява була зроблена через побоювання, що тариф може зрости до 6 гривень за кіловат-годину.Зауважте! До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію в Україні не зміниться.
Водночас уже у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію в енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.