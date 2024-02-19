Куда обратиться, чтобы восстановить электроснабжение

Прежде всего, по словам Олега Попенко, лицо должно обратиться с заявлением в центр приема граждан от ПУП - поставщика универсальных услуг. Там она получит счет по погашению задолженности. А кроме того, ему предоставят счет за присоединение электросетей и на предоплату за потребление энергии.

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Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг То есть нужно будет оплатить три счета, чтобы вас снова присоединили к электросетям. Чтобы восстановить подачу света, нужно оплатить задолженность, а также услугу отключения и подключения к электросети. Отключение стоит 322,2 гривны, а подключение стоит 373,2 гривны. В общем это сумма 695,4 гривны.

Кроме того, есть установленная сумма, которую надо оплатить в зависимости от вида работ. Например, если работы дополнительно на электросчетчике или в коммутационном аппарате, то к сумме надо добавить еще 705 гривен или отдельно 1428 гривен. В общем работы по повторному подключению могут обойтись в 2133,7 гривны.

Важноэто фиксированные суммы, которые будут одинаковы, независимо от поставщика услуг.

После проведения оплаты, по месту жительства лица приезжает профильная бригада и проводит соответствующие работы.

Вырастет ли тариф на электроэнергию

На днях министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что сейчас украинцам не стоит ждать роста тарифа за электроэнергию. Это заявление было сделано из-за опасений, что тариф может вырасти до 6 гривен за киловатт-час.

Заметьте! До конца отопительного сезона тариф на электроэнергию в Украине не изменится.

В то же время уже в апреле правительство будет оценивать текущую ситуацию в энергетическом секторе. Именно тогда может быть принято решение об увеличении тарифов.