Куди звернутися, щоб відновити електропостачання

Перш за все, за словами Олега Попенка, особа має звернутися із заявою до центру прийому громадян від ПУП — постачальника універсальних послуг. Там вона отримає рахунок щодо погашення заборгованості. А крім того, їй нададуть рахунок за приєднання електромереж та на передплату за споживання енергії.

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Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Тобто потрібно буде сплатити три рахунки, щоб вас знову приєднали до електромереж. Щоб відновити подачу світла, потрібно сплатити заборгованість, а також послугу відключення та підключення до електромережі. Відключення коштує 322,2 гривні, а підключення коштує 373,2 гривні. Загалом це сума 695,4 гривні.

Крім того, є встановлена сума, яку треба сплатити залежно від виду робіт. Наприклад, якщо роботи додатково на електролічильнику або в комутаційному апараті, то до суми треба додати ще 705 гривень або окремо 1428 гривень. Загалом роботи з повторного підключення можуть обійтися у 2133,7 гривні.

Важливо! Це фіксовані суми, які будуть однакові, незалежно від постачальника послуг.

Після проведення оплати, за місцем проживання особи приїжджає профільна бригада і проводить відповідні роботи.

Чи зросте тариф на електроенергію

Днями міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що зараз українцям не варто чекати зростання тарифу за електроенергію. Ця заява була зроблена через побоювання, що тариф може зрости до 6 гривень за кіловат-годину.

Зауважте! До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію в Україні не зміниться.

Водночас уже у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію в енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.