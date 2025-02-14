Чи зросте в Україні тариф на світло через відновлення енергооб'єктів

В Україні поширюються інформація про можливе суттєве підвищення тарифу на електроенергію через відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Однак міністр енергетики роз’яснив ситуацію.

Чи будуть підвищувати тариф на світло

Герман Галущенко, міністр енергетики України, спростував чутки про підвищення тарифу на електроенергію для відбудови енергооб’єктів. Про це він сказав у Верховній Раді, передає 24 Канал з посиланням на Еспресо.

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Міністр зазначив, що чинний тариф діятиме до завершення опалювального сезону, після чого його переглянуть і, ймовірно, продовжать.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ніяких планів з підняття тарифів електроенергії на сьогодні немає. Є тариф, який діє до кінця опалювального сезону, але ми його будемо далі розглядати і продовжувати.

Міністр підкреслив, що ці заяви не відповідають дійсності, оскільки ці процеси не пов’язані. Він зазначив, що відбудова енергообʼєктів – це комерційний проєкт, тож фінансування можна залучати окремо.