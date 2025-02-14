Чи будуть підвищувати тариф на світло
Герман Галущенко, міністр енергетики України, спростував чутки про підвищення тарифу на електроенергію для відбудови енергооб’єктів. Про це він сказав у Верховній Раді, передає 24 Канал з посиланням на Еспресо.
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Міністр зазначив, що чинний тариф діятиме до завершення опалювального сезону, після чого його переглянуть і, ймовірно, продовжать.
Ніяких планів з підняття тарифів електроенергії на сьогодні немає. Є тариф, який діє до кінця опалювального сезону, але ми його будемо далі розглядати і продовжувати.
Міністр підкреслив, що ці заяви не відповідають дійсності, оскільки ці процеси не пов’язані. Він зазначив, що відбудова енергообʼєктів – це комерційний проєкт, тож фінансування можна залучати окремо.