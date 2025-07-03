За розміщення ВПО: чи отримає компенсацію підприємство, що допомогло переселенцям

Підприємство, яке орендує житлове приміщення та розмістило в ньому внутрішньо переміщених осіб, може отримувати компенсацію за надані комунальні послуги. Однак для цього необхідно, аби суб’єкт господарювання відповідав певним критеріям.

Компенсація підприємству за розміщення ВПО

Вимоги зазначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2025 року № 616, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Переселенцям часто відмовляють в оренді житла: як це пояснюють

Головні вимоги для надання підприємству компенсації:

у житловому приміщенні ВПО розміщуються безоплатно; українці проживають у приміщенні підприємства постійно.

Зверніть увагу! Орендна плата згідно з постановою не відшкодовується.