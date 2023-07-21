Сума величезна: скільки коштуватиме Україні відбудова Каховської ГЕС

Після вчиненого теракту росіянами на Каховській ГЕС в Україні мають намір відбудувати станцію. Якщо підрахувати усі терміни реалізації проєкту відбудови, то на будівництво може піти до 10 років.

Що передбачає проєкт відбудови ГЕС

Напередодні уряд України ухвалив проєкт відбудови Каховської ГЕС, яку місяць тому підірвали російські військові. Директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков у ефірі телемарафону, передає 24 канал, розповів, що на сьогодні передбачено 2 етапи відбудови.

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Перший – це розробка проєктної документації на гідротехнічні споруди, які забезпечать майбутній будівельний майданчик для осушення території зруйнованої станції.

У цей етап входять ще й дослідження режимів роботи Дніпровської ГЕС в Запоріжжі, яка у зв'язку з тим, що на сьогодні водосховище Каховське і нижнє заходяться на рівні 12 метрів. Тому зараз ми проводимо дослідження чи зможе станція працювати у такому режимі, враховуючи кінець літнього сезону, коли рівні води в Дніпрі будуть падати,

– каже Ососков.

Другий – після звільнення правобережжя Дніпра розпочати будівництво цих гідротехнічних споруд. Це будуть тимчасові греблі для того, щоб можна було захистити котлован будівництва і направити русло Дніпра через ту частину водозливної греблі, яка залишилася не зруйнована після підриву росіянами.

Після розчищування та розбирання зруйнованих конструкцій буде розроблений проєкт на відбудову Каховської ГЕС.Втім у цей період не входить фізичне будівництво ГЕС.

За словами директор департаменту сама реалізація проєкту відбудови займе близько 6 років.

Скільки на це піде коштів

За словами Ососкова зараз йде підготовка завдання на проєктування з генеральним проєктувальником "Укргідропроєкт" – це Харківський провідний інститут, який проєктує практично усю гідроенергетику в Україні й за її межами.

Першим етапом буде укладання договору цього проєктного рішення. А також, аналітика по роботі режимів роботи ДніпроГЕС. І, за необхідності, вжиття заходів для забезпечення роботи цієї станції,

– додав Олег Ососков.