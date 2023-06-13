Чи чекати компенсацію: в уряді працюють над відшкодуванням майна постраждалим від підриву ГЕС
Джерело:Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз в уряді працюють над тим, щоб створити реєстр постраждалих від теракту на Каховській ГЕС та механізм компенсацій для людей.
Що пропонують в уряді
За словами прем'єр-міністр Дениса Шмигаля наразі через підрив росіянами Каховської ГЕС підтоплені понад 4,3 тисячі будівель. Зараз площа затоплення вже зменшується, втім до природного рівня вода знизиться тільки за 2 тижні.
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Крім того, уряд визначив головні завдання з ліквідації теракту. Серед них:
- Оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів та компенсацій.
- Швидко напрацювати механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.
Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування,
– додав Шмигаль.
Не менш важливою потребою зараз залишається водопостачання для громад. Тому у короткостроковому пріоритеті — артезіанські свердловини, але в максимально короткі терміни повинно розпочатися будівництво нових водогонів та насосних станцій.
На яке відшкодування можуть претендувати українці
- Матеріальної шкоди завданому будь-якому майну, товару, нерухомості, виробництву, що перебували у власності чи розпорядженні.
- Втраченої вигоди – дохід, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталось катастрофи.
- Моральної шкоди (стосується фізичних осіб).
- Невиплаченої заробітної плати – тільки якщо трудові відносини були призупинені після катастрофи.
- Додаткових витрат, понесених у зв’язку зі злочинними діями країни-агресора – на правову допомогу, експертизу, оцінку збитків тощо.
Після цього необхідно звернутися до суду та в судовому порядку стягувати кошти. Україна вже звернулась до Міжнародного кримінального суду. Відтак усю необхідну інформацію для розслідування буде надано.