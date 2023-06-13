Ждать ли компенсацию: в правительстве работают над возмещением имущества пострадавшим от подрыва ГЭС

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас в правительстве работают над созданием реестра пострадавших от теракта на Каховской ГЭС и механизма компенсаций для людей.

Что предлагают в правительстве

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС подтоплены более 4,3 тысячи зданий. Сейчас площадь затопления уже уменьшается, впрочем, до естественного уровня вода снизится только за 2 недели.

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Кроме того, правительство определило главные задачи по ликвидации теракта. Среди них:

Оперативно создать реестр пострадавших общин, чтобы понимать потребности каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций.

Быстро наработать механизм компенсаций для пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС людей.

Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию,

– добавил Шмигаль.

Не менее важной необходимостью сейчас остается водоснабжение для общин. Поэтому в краткосрочном приоритете артезианские скважины, но в максимально короткие сроки должно начаться строительство новых водопроводов и насосных станций.

На какое возмещение могут претендовать украинцы

Материальный ущерб нанесенному любому имуществу, товару, недвижимости, производству, находившимся в собственности или распоряжении.

Упущенной выгоды – доход, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы.

Нравственный вред (касается физических лиц).

Невыплаченная заработная плата – только если трудовые отношения были приостановлены после катастрофы.

Дополнительные расходы, понесенные в связи с преступными действиями страны-агрессора – на правовую помощь, экспертизу, оценку убытков и т.д.

Для подтверждения убытков нужно собрать такие документы, как

После этого необходимо обратиться в суд и в судебном порядке взимать денежные средства. Украина уже обратилась в Международный уголовный суд. Следовательно, вся необходимая информация для расследования будет предоставлена.